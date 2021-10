Inimtekkeline saaste vähendas üleilmset temperatuuritõusu pool kraadi

"Kasvuhoonegaasidest on enamik inimesi kuulnud, aga teine vähemtuntud viis, kuidas inimene kliimat mõjutab, on mikroskoopiliste saasteosakeste atmosfääri paiskamine. Inimtekkelised saasteosakesed tekivad samuti peaasjalikult fossiilkütuste põletamisest. Need jahutavad kliimat ehk mõnevõrra kompenseerivad soojenemist, hajutades päikesekiirgust tagasi maailmaruumi ja muutes pilvi heledamaks," märkis Tartu Ülikooli füüsika instituudi atmosfäärifüüsika kaasprofessor Velle Toll.