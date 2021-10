Unistused täituvad siis, kui need on sünkroonsuses sinu hingeteega

Mina usun, et koos unistamine on kaunis meeleline tegevus. Unistused saavad täide minna nagunii ainult siis, kui need on kooskõlas meie hingeliste vajadustega. Unistused, mis ei ole kooskõlas südame teega, on tahtmistest tekitatud fantaasiad ning nendest tõepoolest ei tasu valju häälega rääkida, kuna fantaasiad ei täitu samamoodi, nagu unistused seda teevad.