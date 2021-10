Alkeemia lugemisnurk | Lahkuläinud vanemate koostöö on päästerõngas, mis päästab lapse valusse uppumast

Surnut saab leinata allesjäänud vanemaga koos. Võib nutta ja tohib kadunust rääkida. Surnu võib jääda su pereliikmeks edasi. Lahutatud vanema laps jääb sageli oma leinas üksi. Vähemasti mina jäin. Mõnikord on surnu elusam kui lahutuse läbi lahkunud vanem. Temast saab justkui paha vaim. Meie peres nii just juhtuski. Ma ei saanud mingit selgitust, miks isa lahkus, ja kui ma ka midagi küsisin, vastas ema, et ta ei taha sellest rääkida. Ema ei öelnud isa kohta küll midagi halba, aga võib-olla oleks halb tõde olnud parem kui teadmatus. Ma siis õppisin mitte küsima, sest kui ma ka aastaid hiljem, neiuna, tahtsin midagi isa kohta teada, sattusin justkui maamiinidega kaetud väljale, kus kohe võis toimuda plahvatus.

Olen mõelnud, et lapsele on mõnikord lihtsam, kui teine vanem sureks, mitte ei lahkuks. Kui surm sult vanema võtab, antakse lapsele selgitusi, mis juhtus, miks ta suri. Surnut tohib meenutada, tema pildid jäävad koju alles. Temast räägitakse lugusid, et milline inimene ta oli. Aeg selekteerib välja tema toredad küljed, neist saavad legendid ning inimese argisemad küljed vajuvad ajahõlma. Lahutuse korral juhtub vastupidine - tore kaob ja kole kerkib esiplaanile.

Emale pole ma meie kohtumisest midagi julgenud iitsatadagi. Ma ei taha talle haiget teha. Samas on mul praegu tunne, et emale olid ta põhimõtted olulisemad kui minu heaolu. Ma tunnen end nii hirmsasti, et ma emast niimoodi mõtlen, sest ta on mulle väga kallis, aga nii on.

Ema väärtusmaailmas oli see olnud lunastamatu kuritegu. Ema versiooni juhtunust ma ei tea. Ema on endiselt üksik. Ta pühendas oma elu minule ja oma juristiametile.

Kaks aastat tagasi, kui sain kakskümmend, otsisin oma isa ise üles. Algul oli meie vestlus väga kohmetu, aga siis hakkas sujuma, nagu polekski olnud neid aastaid vahepeal. Isa rääkis, kuidas ta oli püüdnud minuga kontakti otsida, aga ema ei lubanud tal minuga kohtuda. Isal on tänaseks uus pere. Lahku läksid nad isa sõnade järgi selle pärast, et isa jäi emale petmisega vahele.

Tagantjärele võin öelda, et uskusin väiksena, et isa läks minu juurest ära, kuna ju ma olin nii halb laps. Ja ma arvasin terve oma lapsepõlve, et ma pole tema jaoks üldse väärtuslik, sest ta ei otsi mind üles. Ema likvideeris kõik pildid, kus isa peal oli, ka need, kus ma olin oma isaga koos. Mul pole temast ainsatki pilti. Isa muutus Voldemortiks, kelle nime ei tohtinud suhu võtta. Teda justkui polnud kunagi olemaski olnud. Ta oli meie jaoks surnum, kui mu surnud vanaisa oli.

Umbes aasta pärast isa äraminekut kuulsin pealt, kuidas ema ütles oma sõbrannale, et ta laseb isa abielusõrmuse üles sulatada. See mõte tegi mind nii kurvaks. Ma võtsin ema ehtekarbist salaja isa sõrmuse ning peitsin selle oma tuppa ära. See sõrmus oli minule ainsaks mälestusesemeks isast ja omamoodi tõendusmaterjaliks, et ema ja isa on kunagi koos olnud ning et isa on siiski eksisteerinud.

Et ta pole olnud minu väljamõeldis. Tundsin, et kui sõrmus oleks hävinud, oleks ka minu sees midagi hävinud. Sõrmust päästes olin justkui lojaalne oma isale. Kuna ema ei nimetanud isa meie vestlustes kunagi, ei tulnud ta minu käest kunagi selle sõrmuse kohta küsima. Ma ei tea siiani, mida ta selle kadumisest mõtles.

Täna ma tean, et isa poleks mind maha jätnud, kui ta oleks osanud kuidagi teistmoodi emale läheneda. Aga ta ei osanud. Ja vist on nii, et kui mees ei tea, mida teha, ei tee ta sageli midagi? Ta jättis maha ema, ema ise oma põhimõttekindluses korraldas asjad nii, et ka mina jäin maha. Kuigi ma olen juba aastaid püüdnud andestada oma vanematele ja praegu vist võib öelda, et isegi edukalt, valdab mind siiski sageli tunne, et ma pole väärtuslik, et minu mõtted ei ole tähtsad.

Mul on raske uskuda, et ma kellelegi korda lähen. Muidugi ma tean, et ma pean õppima ennast väärtustama. Ma olen nii kade inimestele, kel on lapsepõlves olnud nii ema kui isa, isegi kui nad ei ela ühe katuse all."

***