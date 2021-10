ALKEEMIA TAROSKOOP OKTOOBRIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Tervis. Nüüd peaksid tegelema nende teemadega, mis on sulle juba varem muret valmistanud või mille juured ulatuvad minevikku või lausa lapsepõlve. Hoolitse selle eest, et saaksid piisavalt positiivseid impulsse, mis pakuvad vaheldust rutiinile ega lase tekkida halbadel emotsioonidel, stressil ja masendusel. Rõõmus ja rahulik meel suudab hoida tasakaalus ka füüsilise poole.

Küllus. Tööalaselt ootavad ees põnevad ettevõtmised, mis lõpptulemusena juhatavad sind millegi suure ja väljakutseid pakkuva juurde. Haara kinni elu poolt pakutavast ja asu oma suurejoonelisi unistusi ellu viima. Muutused ei tule küll üleöö, kuid praegu on suurepärane aeg esimesteks sammudeks, et edendada oma karjääri ja parandada rahalist olukorda.

Armastus. Oled sa suhtes või vallaline, just nüüd avanevad uued võimalused, kuidas oma armuelu ja suhete käekäiku parandada. Ole avatud, paindlik ja julge ning söanda kaasa minna ka selliste plaanidega, mis sulle esialgu ehk võõrad ja harjumatud tunduvad. Kui soovid, et õpiksid ja kasvaksid emotsionaalselt, siis tuleb sul julgeda oma südant avada.

Tervis. Enda eest hoolitsemisel pead nüüd silmas pidama seda, et hoiaksid oma sisemist tuld aktiivsena. Selleks et saada tugevamaks, vaata julgelt oma nõrkustele otsa. Võta päevakorda tegelemine nende teemadega, mis sulle muret on valmistanud ja liigu samm-sammult harmoonilisema sise- ja välismaailma poole.

Küllus. Sinu töö- ja finantsolukord hakkab nüüd paranema. Kui vahepeal tundsid end pinges või kitsikuses olevat, siis nüüd oled taas optimistlikum ja näed, et sinu ees on lahti erinevad võimalused, mida soovi korral saad enda heaks tööle panna. Sissetulekud peaksid suurenema eelkõige neil, kes tegelevad millegi sellisega, mis on neile südamelähedane ja n-ö hinge kutsumus.

Armastus. Südameasjade osas ootab sind ees huvitav kuu, kuna õpid paremini tundma nii iseenda vajadusi ja soove kui ka partneri ootusi. Saad kogeda sügavat ühtsustunnet, mis laseb sul tõusta oma suhtes kõrgemale tasandile. Kui oled vallaline, siis võib sind ees oodata kohtumine kellegi erilisega täiesti ootamatus kohas ja ootamatul viisil. Selleks et saada suhetes seda, mida ootad, pead alustama endast - jaga ise julgelt kõike, mida sul on jagada.

Armastus. Nüüd on aeg oma südamega taas kontakt leida. Kui oled armastuse teema oma elus tagaplaanile jätnud, siis märkad üsna pea, et elu on justkui hall ning raske on end romantika, tänulikkuse ja õnne lainele sättida. Lase rõõmul ja oma sügavaimatel tunnetel esile kerkida, see paneb su armuelu taas särama. Ole see, kes julgeb välja öelda armastavad sõnad ning avada oma südame.

Tervis. Sel kuul tikub ligi stress ja kimbutama kipub nukrameelsus. Võid tunda, et energiatase on madal ja ka haigused hakkavad seetõttu kergemini külge. Võta endale aega puhkamiseks. Sa kipud tihti üleliia muretsema ja end ka teiste hädadega koormama. Mida enam sa iseenda ees hoolitsemise prioriteediks sead, seda tugevam oled igas mõttes, lisaks tervisele ka tööd ja eraelu puudutavates valdkondades.

Armastus. Südameasjades peaksid nüüd olema tähelepanelik ja jälgima märke. Kõik ei ole nii, nagu paistab ja just pealispinna all virvendavad teemad kujundavad lõpuks sinu armuasjade käekäigu. Katsu tunnetada ja hingega vaadata, nii jõuad selleni, mis on päriselt tõde.

Tervis. Et oleksid vaimselt ja füüsiliselt terve, pead leidma rahu. Just see, kui suudad ümbritsevates ärevates ja ebakindlates oludes säilitada tasakaalu, hoiab sind sujuvalt toimimas. Otsi vaikust, lõdvestu, mediteeri ja lase oma hing vabaks.

Küllus. Oma tööasjade paremaks muutmise osas on sul praegu võimalik väga palju ise ära teha. Just sinu praegustest otsustest ja sammudest oleneb see, milliseks kujuneb su edasine karjäär ja elu-olu. Tee plaane, jälgi "mängu", otsi võimalusi, kuhu raha paigutada, ja osta ka loteriipilet.

Armastus. Südameasjades ootab sind ees väga hea kuu. Pead hoidma meeles, et ei ole vaja häbeneda oma tundeid näidata. Kui oled vallaline, siis tasub silmad lahti ringi käia, sest on väga tõenäoline, et sinu prints või printsess valgel hobusel ilmutab end peagi. Kui oled juba suhtes, saad nautida suurepärast aega, mis on täis armastust, kirge ja romantikat.

Tervis. Sa pead leidma enda elus tasakaalu. Seda nii emotsionaalses kui füüsilises mõttes. Kui märkad alatasa, et kipud liigselt pingutama ja end viimase piirini viima, siis nüüd on küll õige aeg teha väike paus. Sa vajad hetki, kus lihtsalt jalad seinale visata, ning võimalust oma emotsioone vallandada. Leia usaldusisik, kes sind ära kuulab ja nõu annab.

Küllus. Töö- ja rahaasjade osas on praegu kõige olulisem, et jääksid kindlaks oma tõekspidamistele, ei laseks end kaasa tõmmata intriigidesse ega kahtlastesse tehingutesse. Vaata kõik pakkumised hoolega läbi ja pea meeles, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Praegu on oht kokku puutuda nii ebaausate inimestega kui ka võimalus sattuda osaliseks ettevõtmistes, mis jooksevad liiva.

Armastus. Südameasjade osas ootavad sind uued tuuled. Õhus on värsked ideed ja tormilised tunded. Peaksid end valmis panema põnevateks kohtumisteks ja erutavateks aegadeks. Nüüd võib sinu armuelu saada üleöö täiesti uue ja ootamatu käigu. Ole avatud ja pane end muutusteks valmis. Vajadusel lase lahti sellest, mis ei tööta, et anda võimalus millegi uue ja parema saabumiseks.

Tervis. Nüüd tuleb sul oma valikud hoolega üle vaadata. Pead meeles pidama, et kõike, mida sa soovid, ei ole võimalik saada ega teostada. Inimvõimetel on piirid, kuigi sa ei taha seda vahel tunnistada. Vaata üle, kas ehk oled viimasel ajal pisut üle pingutanud ja vajad mõnes valdkonnas pisut tagasitõmbumist. Anna endale hõlpu, sest sinu keha ja vaim vajavad puhkust ja poputamist.

Küllus. Tööasjad edenevad kuidagi visalt. Ette võib tulla viivitusi, takistusi ja ootamatuid muutusi. Oluline on see, et sa ise selle juures masendusse ei langeks, vaid keskenduksid pigem sellele, mis edeneb. Nüüd on väga tähtis, millisena sa oma meelestatuse hoiad. Keerulised ajad mööduvad peagi ning siis mängib rolli just see, kuidas oskad ja suudad sealt edasi minna.

Küllus. Töö- ja rahaasjade osas õpetab see kuu sulle tänulikkust. Sul on juba olemas nii mõndagi sellist, mille pärast võiksid rahulolu tunda. Samuti ootab sind ees hea uudis, mis peaks ka pikemas plaanis kindlustunnet pakkuma. Hinda head, mis su elus on, ja ära pelga oma "rikkusi" ka teistega jagada.

Tervis. Sel kuul pead tähelepanu pöörama sellele, et saaksid piisavalt positiivseid impulsse, mis pakuvad vaheldust rutiinile ega lase tekkida halbadel emotsioonidel, stressil ja masendusel. Hästi mõjuvad nii asukohavahetus kui ka kõiksugu uued keha ja meele eest hoolitsemise tehnikad ja teraapiad.

Lõvi

Armastus. On aeg märgata oma elus olevat armastust. Tõsta tunded enda jaoks esiplaanile, sest just armastus on sulle elus praegusel hetkel kõige olulisem. Kui tunned, et seda on vähe, siis tegele sellega, et avada oma süda, näita välja oma tundeid, julge vastu võtta, kui keegi pakub sulle oma südant. Kui oled suhtes, siis vaata oma armastatut taas sellise pilguga kui siis, mil armastus oli alles värske ja noor.

Küllus. Sul on aeg oma anded mängu panna. Oled osav ja väga võimekas, kuid vahel lähed lihtsama vastupanu teed ning liigud lihtsalt vooluga kaasa. Nüüd on aga käes aeg, mil tasub oma sisemised ressursid kasutusele võtta ning hoolega enda eesmärkide suunal tegutseda. Suudad saavutada väga häid tulemusi ning võimalik on ka, et võtad vastu ühe väga tulutoova pakkumise.

Tervis. Üle kõige vajad sa praegu seda, et suudaksid enda mõttemaailmas korra majja lüüa. Sa kipud liigselt muretsema ja laskma stressil üle pea kasvada. Õpi teadlikult kasutama meditatsiooni ja hingamist selleks, et luua häid emotsioone ja kergustunnet. Füüsiline tervis peaks olema hea. Tähelepanelik tuleks olla kõige osas, mis on seotud kiiruste ja väga aktiivse liikumisega.

Neitsi