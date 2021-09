Kas mehed tahavad teiste meeste seas naisteküti mainet omada?

Enamasti küll, sest see lisab staatust. Aga sellega on umbes nii, nagu öeldakse - räägib see, kes ei tea, ja oma rikkust püüab enamasti demonstreerida pigem see, kel seda veel piisavalt pole. Ehk siis enda vallutustega hooplevad enamasti ainult võlts-naistemagnetid, sest üks õige võrgutaja on pigem tegude- kui sõnademees, kirjutab Margus Vaher