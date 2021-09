Jällegi, peavoolumudel püüab ärevusega tegeleda sümptomite tasandil, mis tähendab sümptomitest lahtisaamist. Aga isegi kui sa suudad sümptomitest vabaneda, leiab ärevus mõne teise tee, kuidas su tähelepanu võita. Pea meeles: ärevus on hinge viis sulle öelda, et midagi on su sees valesti, tasakaalust väljas või vajab tähelepanu. Kui sa seda sümptomit ignoreerid või selle eemaldad, jääb sul see sõnum saamata ja su sisemine mina kahekordistab oma jõupingutusi teatada sulle, et pead pöörduma sissepoole. Sa saad veel häirivamaid ja veel rohkem tähelepanu nõudvaid mõtteid, tundeid või füüsilisi sümptomeid. See on ärevuse mitmepealine lohe: kui saad ühele peale (sümptomile) pihta, ilma et sa selle põhjusega tegeleksid, siis on kiiresti platsis teine pea (sümptom). Lõpuks jõuavad füüsilised sümptomid, sõltuvused või vaimne piin murdepunkti ja sul pole muud võimalust kui järgida kutset pöörduda sissepoole. Selles punktis palutakse sul leida julgust oma hoiakut muuta ning selle asemel et ärevusele vastu seista, võid valida lähenemise, et suhtud ärevusse uudishimu, kaastunde, rahulikkuse ja isegi tänulikkusega.