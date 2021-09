NÄDALA TAROSKOOP | On aeg elada oma unistuste elu!

Suhtlemise osas peaks praegu jälgima, et inimesed räägiksid üksteisega, jagaks oma mõtteid ja tundeid, mitte ei hoiaks neid enda teada ning ei eeldaks, et teised mõistavad neid niigi. Samuti tasuks tähele panna seda, et andmine ja vastuvõtmine oleksid tasakaalus. Just selle pinnalt, et oodatakse rohkemat, kui tegelikult vastu saadakse, võib tekkida arusaamatusi. Samuti ei maksa iseennast täielikult kellegi teenimisele pühendada, kui see on juba ette tegelikult mingite ootustega seotud. Kui antakse andmise pärast ja aidatakse aitamise pärast ning osatakse ka oma heaolu kaitsta ning oma tunnete ja vajaduste karikas täis hoida, siis laabuvad ka suhted.

Nädala kaartideks on sauade kolm ja sauade rüütel. Tunned senisest suuremat vabadust ja märkad võimalusi, mis sulle avanevad. Praegu kehtib igati ütlus, et "kes aitab ennast ise, seda aitab ka jumal". Kui sul on paigas eesmärgid ja plaanid ning teed nende nimel ka tööd, siis märkad üsna pea tulemusi. Hea aeg on ka reisimiseks, uute ettevõtmiste alustamiseks ja suhtlemiseks. On aeg viia ellu seda, mis sinus pulbitseb ja välja laskmist ootab. Ole tähelepanelik, märka, mis sinu ümber toimub ja olles täielikult kohal, ela oma unistuste elu.

Nädala võtab kokku sauade kaheksa. Sind ootavab ees kiired ja põnevad ajad. Võid saada meeldivate üllatuste osaliseks. On oodata palju suhtlemist ja puutud kokku inimesega, kes tekitab sinus huvi. Sellest ei pruugi küll välja kasvada romantiline suhe, kuid tajud, et teie vahel on palju enamat kui lihtsalt sõprus.

Nädala kaardiks on karikate paaž. Nüüd saad positiivse impulsi osaliseks. Olgu selleks mõni sõbralik žest, hea ja südamest tulnud pakkumine koostööks või hoopis oma romantiliste tunnete avaldamine. Igal juhul on sinu jaoks kasulikud ning hinge ja südant avardavad arenguprotsessid täie hooga toimumas.

Nädala energiad võtab kokku mõõkade kuninganna. Nüüd juhindud eelkõige oma sisemisest tarkusest. Sul on kiire taip, rikkalikult häid ideid ja tahe omandada uusi kogemusi. Selline pakett on eelduseks, et viia ellu suuri asju. Kasuta praegust aega, et oma salajasemaid unistusi realiseerida.

Nädala kaardiks on erak. Nüüd pead leidma võimaluse, et aktiivsest elust mõneks ajaks tagasi tõmbuda, puhata ja mõtteid koguda. Sinu elus toimub nii mõndagi, millele pead oma tähelepanu ja aega pühendama, kuid kõige tähtsam, millega sul nüüd tuleb tegeleda, on sinu enda soovid ja ootused töö, tervise raha ja pere osas. Sa vajad aega, et oma mõtteid koguda ja edaspidiseks plaanid paika panna. Vaid nii saad teadlikult ja tulemuslikult edasi liikuda.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab kuu. Sa oled praegu oma elus faasis, kus intuitiivne tundlikkus on suurenenud ja seetõttu koged tundeid ja mõtteid, mis võivad sind esialgu pisut segadusse ajada. Pead suutma oma meelt rahustada ning oma mõttemaailma tasakaalus hoida. Kui sul õnnestub end häälestada positiivsele, siis suudad korda saata suuri asju.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on karikate kaks. Sinu elus on nüüd esiplaanil tunnete, armastuse ja headusega seotud teemad. Sulle võib osaks saada mõni armastusväärne kohtumine toreda inimesega, mis tekitab sinus rõõmu ja õnnetunnet. Kõik suhted peaksid sujuma hästi ning ka minevikust pärit probleemide või ebakõlade lahenemine on väga tõenäoline.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab armastajad. Esiplaanil on jõuliselt armastuse ja suhetega seotud teemad. Nüüd on aeg valikute tegemiseks. Selleks, et saada midagi või kedagi, pead sa loobuma oma elus millestki muust. Kõike lihtsalt ei saa ja kõike pole ka vaja. Mõtle enda jaoks selgeks, mis või kes on see, mille poole su süda tõeliselt igatseb.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku karikate kümme. Ees on ootamas hea aeg, kus eesmärgid ja unistused täituvad. Eriti sobiv on periood pere, lähedaste ja sõpradega suhtlemiseks ning suhete parandamiseks. Suudad inimesi lausa lennult mõista ning naudite vastastikku üksteise seltskonda. Ka romantika ja armastuse osas toob nädal häid uudiseid.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab müntide kolm. Nüüd pead hoolikalt planeerima ja ettevalmistusi tegema, enne kui astud oma elus mõne olulise sammu. Praegu õnnestuvad kõige paremini need asjad, mis on tehtud koos teistega - rõhk on meeskonnatööl ja partnerlusel. Tegeled sel nädalal tõsiselt ka oma töö- ja rahaasjade planeerimise ja korrastamisega. On hea aeg alustada ka uusi projekte ja ettevõtmisi.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on karikate kolm. Sind ootavad ees rõõmsad ajad, kus on palju suhtlemist inimestega, kes jagavad sinuga ühiseid vaateid ja väärtushinnanguid. Saad oma mõtted igapäevamuredest eemale ning see mõjub sulle igati värskendavalt ning uut inspiratsiooni ja teotahet andvalt.

Imelist nädalat!

