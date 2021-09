Loomuse valimiskompass aitab üles leida loomasõbralikud kandidaadid

Loomuse kommunikatsioonijuhi ja juhatuse liikme Annaliisa Posti sõnul on kompassil nii loomasõbralikku sõnumit levitav, hoiakuid väljaselgitav kui ka teadliku valiku tegemist lihtsustav eesmärk. "Loodame, et meie küsimustele vastamine paneb kandidaate rohkem tähtsustama loomadega seotud küsimusi ja järele mõtlema, milliste väärtuste eest nad seisavad. Mitmed kandidaadid on välja toonud, et nende valimisprogrammis on mõni kompassis väljatoodud küsimus juba kajastatud. Selle üle on meil väga hea meel ja seniste vastuste seas on samuti ülekaalus loomasõbralikud vastused," rääkis Post.