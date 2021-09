8 põhjust, miks õrn distsipliin töötab ülitundliku lapse puhul kõige paremini

3. Ülitundlikud lapsed töötlevad infot sügavuti ÜTL-d töötlevad sensoorset infot sügavuti - see hõlmab kõike seda, mida neile öeldakse ja kuidas neile öeldakse. See tähendab, et sügavalt teravad sõnad lõikavad tugevalt.

Oota kuni sina ise ja su laps olete rahulikud ja saate mõlemad rääkida ratsionaalselt ja vaikselt, nii et saad keskenduda sõnumile, mida soovid, et laps kuuleks. Tavaliselt võtab lapsel umbes kakskümmend minutit, et rahuneda.

Kui nad on juba häiritud, upub sõnade taga olev sõnum nende emotsionaalsesse seisundisse. Emotsionaalne ülestimulatsioon tähendab, et rohkem sisendeid ei töödelda.

2. Ülitundlikud lapsed satuvad kergemini üle stimulatsiooni ja ärritusse ÜTL emotsioonid on intensiivsemad kui vähem tundlikul lapsel. Nad ei saa õlgu kehitades vähem tunda. Negatiivsed tunded võimenduvad ja kestavad ÜTL kauem. Seega on tõenäoline, et su laps kardab juba, on vihane, endast väljas, ülestimulatsioonis, kui ta teab, et on teinud midagi valesti.

1. Ülitundlikud lapsed on müra suhtes tundlikud kerkiv müra helitugevus, kui tõstad häält, eriti just äkitselt, mõjutab tundlikku last sügavalt; see võib neid ehmatada või hirmutada. Tõstetud range hääl võib põhjustada ÜTL stressi ja ärevust - samuti ka paljudel täiskasvanud ÜTI-del. Mürasein, millena ÜTL tõstetud häält kogeb, blokeerib su sõnumi.

See on arutelu lõpp, mis näib olevat enamustel hommikutel, kui olen ärritunud ja kiirustan oma kolme poega end kooliks valmis seadma.

Teadlik pingutus, et rääkida õrnalt, aitab kindlustada, et su sõnad ja sõnum ei lähe kaotsi. See on midagi, mis on eriti keeruline vähem tundlikele vanematele, kes ei pruugi mõista, kui vali või range hääl nende ÜTL-sse jõuab.

Kui tunned, et otsus on ebaõiglane ja nende juhtum pole läbi vaadatud, häirib see ÜTL tõsiselt. Neid võib rohkem haarata tajutud ebaõiglus, kui sõnum, mille soovite oma käitumise või tegevuse kohta saada.

6. Ülitundlikul lapsel on tugev õiglustunne ÜTL kuulamine nende käitumise (ja selle põhjuste) kohese hindamise asemel, on nende jaoks oluline, kuna neil on tavaliselt tugev õiglustunne.

Nad kipuvad käituma ise enese distsiplineerijatena; nende häbitunne on sageli tugev ja nad löövad ise end selle eest, mida nad on teinud, mentaalselt oma peas ja tunnevad end halvasti, kui täiskasvanud neile midagi ei ütle. ÜTL-d on enesekriitilised ja neile pole vaja öelda, et nad on „ulakad."

4. Ülitundlikel lastel on tugev häbitunne Hääle range toon, viha või pettumus võib põhjustaada ÜTL-l süütunnet või häbi - isegi kui see hääl ütleb midagi kellelegi teisele.

8. Ülitundlike laste jaoks on reeglite järgimine loomulik

Selgete ootuste, standardite ja reeglite edastamine aitab ÜTL tohutult, kuna nad kipuvad reeglitest kinni pidama. Üldiselt ei ole ÜTL-d riskivõtjad, nii et nad armastavad reegleid.

ÜTL-l on tugev sisemine moraalne kompass ja kui nad midagi valesti teevad, töötlevad nad vahejuhtumit sügavalt, veendumaks, et nad enam sama viga ei tee. Tegelikult ei vaja nad oma tehtud vigadest õppimiseks karme sõnu. Piisab õrnast korrektsioonist.

Lapse distsiplineerimisel on iga vanema eesmärk muuta edaspidist käitumist. Eesmärk on tagada, et laps mäletaks järgmisel korral õppetundi, ja et nad käituksid sarnases olukorras erinevalt. Keegi ei võida, kui õppetundi varjutab karistuse karmus või hooldaja reaktsioon - ja see võib ÜTL puhul hõlpsasti juhtuda.

Kuid kui võtate distsipliinis leebema lähenemisviisi, võite sattuda ise kriitika alla nii laiendatud perelt, sõpradelt kui ka täiesti võõrastelt (eriti nendelt, kes ise on rangelt kasvanud). Need inimesed võivad süüdistada teid selles, et olete oma lapse suhtes liiga pehme, lubate lapsel teiega manipuleerida või lubamatu käitumisega pääseda.

Vajadusel või kui see muudab teie enda enesetunde mugavamaks, selgitage, et räägite lapsega juhtunust siis, kui ta on rahulikum ja kui olete üksi. See on suurepärane viis kriitika kõrvale juhtimiseks.

ÜTL vanematena on meil reeglid, standardid ja piirid - ja meie lapsed peavad õppima nendes piirides püsima. Kuid temperamendi tüübi tõttu õpivad nad need piirid kõige tõhusamalt õrna lähenemise abil. Usaldage end, et tunnete oma tundlikku last ise kõige paremini.

Amanda Van Mulligen

Inglise keelse artikli leiad siit.

Vaba tõlkena eesti keelde pannud Marilii Toots.