Tiibetis tuli välja 200 000 aasta vanune käemaaling

Foto: depositphotos.com

Rahvusvaheline teadlasrühm teatas, et avastas Tiibeti platoolt Quesangi mäelt käe- ja jalajälgi. Kivistunud jäljed paistavad olema tehtud 169 000–226 000 aasta eest. Kui need jäeti kivile tõepoolest tahtlikult, võivad need osutuda vanimaks teadaolevaks koopakunstiks, vahendab Novaator.err.ee.