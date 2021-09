Kuidas kaitsta ennast nartsissisti eest?

Iseenda väärtustamine on põhiline, et vabaneda nartsissisti külgetõmbe magnetiks olemisest.

See on tavaline, et nartsissistliku suhte järgselt oled Sa kaotanud paljud kontaktid ning lähedased suhtlused, mida Sa varasemalt väga hindasid. Olles nartsissisti meelevallas ja manipulatsiooni ohver, on enese identiteedi ja sõpruskonna kaotus tavapärane nähtus. Enda taas avastamisega koged ka vajadust taastada lähedased suhted. Inimestena me vajame sotsiaalseid tegevusi ja kontakti teistega.