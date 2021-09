Häälestus igaks päevaks

Sinu päev möödub just selliselt, milline on sinu häälestus. Päevadest saavad kuud, kuudest aastad ja aastatest elu. Alexis Varnum soovitab end just nii positiivselt häälestada igaks oma päevaks, et saaksid elada tõeliselt ja tunneksid elust rõõmu.