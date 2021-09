Kuidas pidada endale antud sõna?

Enesesabotaaž on vaid üks enda piiride mitteaustamise vorme. Siia hulka kuuluvad ebaterved harjumused, mis takistavad oma tahtmiste saavutamist. Enesesabotaaž algab eelkõige sellest, kuidas me endaga räägime. Näiteks me veename end midagi isegi mitte üritama. Kui me hakkame endast halvasti rääkima, hakkame neid negatiivseid asju tõena võtma. Me võime öelda: "Ma ei suuda", kuid tegelikult suudame saavutada palju enamat, kui usume end võimelised olevat. Uskumus, et ma ei suuda, viib prokrastineerimise, üritamata jätmise, loobumise, ebamõistlike eesmärkide seadmise ja/või negatiivse sisedialoogini. Seepärast tuleb sellesse juttu, mida sa endale räägid, lülitada uskumus, et sa suudad. Ära loobu enne, kui sa pole alustanudki.