Täna on sügisene pööripäev, mil alustame uut energeetilist perioodi

Seoses tänase pööripäevaga võid tunda järgmisi sümptomeid: muutub unerütm, organism toodab rohkem melatoniini, võib olla kõrgem erutuvus, maitsemeeled on tundlikumad, emotsioonid jõulisemad, füüsiline tundlikkuson suurenenud, on võimalikud ka allergiad ja nahaga seonduvad probleemid, võid ka kiiresti väsida. Kui Sa midagi tunned, siis ära riidle endaga, kõik on mööduv, Sa kohaned võimsa energiaga ja ära süüdista ennast.

Parem on praegusel perioodil rohkem tegutseda. Energia, mis seoses pööripäevaga saabub Maale, tuleb vastu võtta ja endas ankurdada. See energia toob ka muutuste impulssi. Sinu peamine ülesanne on olla tasakaalus ja mitte lubada välistel faktoritel end oma seisundist välja lüüa.

On hea tegeleda praktikatega, mis on suunatud tasakaalu ja balansi säilitamisele. Samas pööripäeval toimub ka puhastus. Kui mingi sinu eluvaldkond on puudulik, siis seda rohkem näidatakse sulle seda läbi inimeste ja sündmuste. Mõned asjad võivad hakata lagunema, ehk Sulle näidatakse tõelist asjade seisu. Peamine on, et ära hakka ennast haletsema, ega solvu oma lähedaste peale. Parem pane kirja kõik, mida oled näinud ja saad sellega tegeleda hiljem, et parandada oma elu.

Peale puhastust toimub teadvuse avardumine. Kui Sa pööripäeval ja sellega seotud perioodil maksimaalselt aktsepteerid iseennast ja toimuvat, säilitad tasakaalu, siis peale seda Sa tõused täiesti uuele tasandile ja tunned, et suudad teadvusega haarata palju enamat. Tuleb tunnetus, et just nii pidigi minema, see on loomulik ja see, mida oled avastanud, jääb alatiseks. Teadvuse laienemine ei kesta kaua ja pärast Sa pöördud oma harjumuslikku seisundisse. Seega pane maksimaalselt täpselt kirja oma ideed, et mitte unustada, nii saad need pärast realiseerida.