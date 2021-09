Kontrollitud narrus ja kontrollitud idiootsus

Vanad tolteegi nõiad osutasid unenägemisele ja unenägudele väga suurt tähelepanu, kuna unenägemismaailma erinevad asukohad on meie kogumispunkti taotluses fikseeritud ja need on sama reaalsed maailmad nagu see praegune, kus asume.

Meie igapäevategemistes on väga suur osa selliseid olemise hetki, kus meie tegevuste jaoks läheb vaja hulk energiat. Energia olemasolu aga loob meis teadvuse teadlikkust hetke olemasolust siin esimeses reaalsuses.

Aga teises reaalsuses unenägemise maastikul on meil samuti vaja energiat ja see ei tule mitte meie füüsilisest kehast või toidust või kes teab, kust pühakojast... See tuleb meie energeetilise hingeteadvuse piiritust olemise substantsist.

Kui inimene kahandab oma igapäevaste tegemiste nn hingeenergiat, ei jõua ta kunagi unenägemistes avalduvate saladusteni, sest tal ei jätku energiat. Ehk maakeeli - ta tapab oma igapäevaste toimingutega, mis teda ei sütita, ära enda seesmise sädeme. Vanad tolteegid avastasid, et selleks, et säilitada see säde, tuleb suuta elada nii, et sa ei kurnaks oma sisemist nähtamatut hingeenergiat ja läbi selle maagilist Jõudu.

Hingeenergia pulbitseb rõõmust, loovusest, avastamise uudishimust, kohaloleku kirkusest. Kõik need tegevused, mis suruvad meid raamidesse või ei luba meil olla meie ise, vähendavad seda energiat. Jah, sa näed unenägusid, aga jah, sa ei suuda tulla unes teadvusele, sest selleks sul ei jätku Jõudu.

On olemas füüsiline Jõud ja sisemine Jõud. Sisemine Jõud on see, mis käivitab füüsilise Jõu... alati. Kui inimest tabab demotivatsioon või ta langeb depressiooni, kaob temast Jõud, alguses sisemine, siis välimine. Sama on haigustega. Alguses kaob sisemine ja siis sellele järgneb välimine.

Selleks, et hoida tasakaalu meie kahe maailma vahel ja samuti enda kahe sisemise maailma vahel, kus meis on olemas nii valguse, kui varju pool, on parim sinu jaoks see, kui sa ei ole kummaski. Juhul, kui satud emba kumba äärmusesse, suudaksid võimalikult ruttu tagasi iseendasse jõuda.