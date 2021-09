Need hirmsad ja vabastavad õudukad unes

Mul on olnud elus suurepärane võimalus vaadata hirmule näkku, samuti ka surmale ja need on hetked, kui inimeses toimub selginemine. Isegi kui mitte kohe, siis teadvusega uuesti mineviku rajal käies, on meil võimalus need mälestused üksipulgi detailideks lahti võtta ja uskuge või mitte, need kajastuvad teie elus... unenäoreaalsuses.

See pole mitte õudus, vaid see on teise reaalsuse abikäsi sulle, kes sa oled oma hirmud ja õudused peitnud kunagi enda sisse, pannud kinnisesse ruumi luku taha, ruumi üle värvinud endale meeldiva värviga, aga samas... kogu sinu sisemus teab, et see väike õudustetuba Kuu tagaküljel on jätkuvalt sinu sees olemas ja avaldub unes alati ootamatul kujul.

Kui võtta normaalne inimene ja tema eluliselt olulised asjad, siis võib teha selliseid jämedaid üldistusi, kus inimestel on sarnased hirmud, lootused ja ootused.

Üks mu väga hea sõber ja teekaaslane, kes on tõeliselt kodus kaartidega ennustamises, ütles et inimestel on enamasti ühesugused unistused seoses tulevikuga. Ma võiks unenägijana tuua sinna lisamõõtme, et mitte ainult soovid ja lootused, vaid ka hirmud, mida kardetakse realiseerumas õudusena.

Kuulates inimeste lugusid unenägudest ja unenägemistest on kõige kohutavamad asjad tavateadvuse jaoks surm, haigus, sandiks jäämine, töökoha kaotus, materiaalsete väärtuste hävimine, lahutus jne, või kui samad asjad juhtuvad meie lähedastega, kellest hoolime. Alati on meil keegi, kellest me hoolime ja kellele soovime parimat ning paratamatult on elus alati asju, mis juhtuvad ja sellega kaasneb ka emotsionaalsus, mis omakorda salvestub meie ajajoonele südamega või südameta rajal.