NÄDALA TAROSKOOP | Lase lahti piiravatest uskumustest ja leia enda jaoks tasakaal

Nädala kaartideks on müntide neli ja sauade kaks. Nüüd on aeg tegeleda oma elus tasakaalu saavutamisega. Hoiad kohati liigselt kinni teemadest, mis on sinu jaoks minevikus olulised või vajalikud olnud, kuid mis enam ammu sind ei teeni. Ära karda anda vabaks, sest ainult nii saad sa avada uutele võimalustele tee enda juurde. Leia endas julgus järgida oma südame häält ja intuitsiooni. Ära suru oma tundeid maha, vaid oska märgata esilekerkivaid emotsioone ja tee neist iseenda jaoks vajalikud järeldused.

Tööalaselt on sul hetkel võimalus oma olukorda parandada, kui suudad enda jaoks selgeks mõelda, mis on see, millega sa rahul ei ole ja mille osas soovid muutust. Kui tunned, et teed midagi enda jaoks ebameeldivat, siis on praegu sobiv aeg, et muuta oma tegevusala või kui see ei ole võimalik, siis vähemalt leida enda jaoks võimalus asju pisut uue nurga alt vaadata.