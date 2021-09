Täiskuu võimendab sügisese pööripäeva maagilist mõju

Täiskuu Kalades toob unistava ja intuitiivse meeleolu, see on suurepärane aeg teha algust loominguliste projektidega. Kalade ebamaine eeterlik energia on nüüd ühenduses Neitsi tegusa ja otsekohese energiaga, see kombinatsioon tõstab tundlikkust ja võib hägustada otsustusvõimet. Võibolla tunned end nüüd eriti väljendusrikka või pisut tujukana. Võimalik, et tekib soov põgeneda kõige eest või tahta, et elu oleks teistsugune kui see tegelikult on. Faktid vastanduvad väljamõeldiste ja illusioonid reaalsusega, see võib kaasa tuua pettumuse. Hajusast või udusest olemisest hoolimata, tasub selle Täiskuu ajal kindlasti oma intuitsiooni usaldada. Kui miski tundub paigast ära olevat, siis tasub pöörata sellel tähelepanu, teha paus ja võtta aega sisekaemuseks.