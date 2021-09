Meil on piisavalt - me teeme piisavalt - meist piisab!

Oleme oma kultuuris nappusele keskenduva mõtlemisega. Meie alateadvusesse on sisse kirjutatud puudus ja see puudusteadvus õhutab endale ütlema:

• Mul ei ole piisavalt

• Ma ei saavuta seda, mida ma peaksin saavutama

• Ma ei meeldi teistele

Facebooki või sotsiaalmeediat kasutades võrdleme mõnikord enda abielu kellegi teise omaga või enda hiljutist reisi sõbra puhkusega. Kui võtame omaks võrdleva mentaliteedi, ei koge me kunagi küllust ega terviklikkust.

Võta hetk, et olla tänulik oma elu, ellu kuuluvate inimeste ja elu andide eest. Mida tänulikumad me iga päev oleme, seda tõenäolisem on, et liigume nappuse-keskse mõtlemise juurest küllusliku mõtteviisini. Epikuros ütles: "Mitte see, mida me omame, vaid see, mida me naudime, kujundab meie külluse."

Meie küllus põhineb sellel, kes me oleme, kuidas me elame ja keda me armastame, mitte meie materiaalsel rikkusel.

Meie kalduvus mõelda nappuse-keskselt on tihtipeale seotud ebakindlusega pere ajaloo osas. Üles kasvades oli mu emal probleeme alkoholismiga. Minul kui noorel inimesel oli ema joomise ja puuduste pärast piinlik ja seetõttu tekkis mul häbi. Häbi on see hääl meie peas, mis ütleb, et meist ei piisa. Kui olin teismeline, suurendas mu häbi fakt, et mu sõprade, armsamate ja sugulaste hulgas oli palju inimesi, kes olid palju jõukamad kui minu lähimad pereliikmed. Sõprade kodudes käies avaldas mulle alati muljet, kui laitmatult korras nende kodud olid. Tundus, et kõik mu koolisõbrad käisid paremini riides, neil olid ilusad kodud ja süüa seal. Tundsin alaväärsust, et ma ei suutnud kodu ja riietuse osas võistelda oma lähedaste inimestega, kellel oli teistsugune elustiil.