Alexis Varnum: jää alati iseendaks

Mõiste "iseendaks jääda" areneb ja me ei saa hoida kinni vanadest mustritest. Me ei saa olla sellised nagu oleme olnud varem. Praegu tuleb olla valmis muutusteks ja olla paindlik. Paljudel on raske iseendaks jääda , sest nad ei tunnegi tõelist ennast ja ei mõista miks nad käituvad nii, mitte teisiti. Inimesed elavad alates lapsepõlvest teiste inimeste soovidega (abikaasa, sugulaste, laste, vanemate), kuid ei mõista enda vajadusi ja soove, ei tea mida tahta.

Lapsed jäävad oma vanematele alati lasteks. Mida Sa ka enda elus pole saavutanud, Sinu vanemad mäletavad Sind väiksena ja teavad, kuidas oled kasvanud. Seega ära oota, et nad näevad Sind uuena ja muutununa. Sama on ka Sinu sõpradega. Kui teil ühised huvid puuduvad, kui te enam pole samal lainel, siis teie teed lähevad lahku. Kui Sa saad kokku oma vanade sõpradega ja nad tuletavad meelde mineviku lugusid, siis Sa mõistad, et see enam pole Sina, sa oled palju edasi liikunud.

Võid ju endale öelda, et Sa näitad kõikidele, kes Sa tegelikult oled. Kuid kas see ikka on nii? Kui me endast räägime, siis sõnad moondavad informatsiooni. Igal inimesel on oma tõde. Oma lähedastele Sa ei saa olla õpetaja, Sa võid tuhat korda arenenud inimene olla, omada suurt kogemust, kuid mida Sa ka ei räägiks, Sa ei saa neid muuta. Samas kui seda sama kordab neile keegi teine, võõras inimene, siis nad kuulavad teda. See on normaalne, sest me pole õpetajad enda lähedastele. Lähedased inimesed on nagu meie katsetusväli, kus meie läbime enda õppetunde, teritame oma meisterlikkust ja areneme, kuid mitte rohkem.