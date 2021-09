Õhus on suhetealased muutused, mis aitavad liikuda kõrgemale tasandile

On aeg näha ja teadvustada tõde iseenese, oma suhete ja suhtumiste kohta. Suhted sinu elus peegeldavad otseselt sinu enese suhtumisi ja tõekspidamisi, kuigi seda võib mõnikord olla raske enesele tunnistada. Eriti juhul kui ollakse teiste suhtes kriitiline ja hinnanguline ega olda oma suhete ja nende kvaliteediga rahul. Sinu suhted näitavad sulle tõde sinu enda kohta.

On aeg näha ja enesele teadvustada, kuidas asjad tegelikult on, tunnistada ja teadvustada tõde iseeneses ja sellest lähtuvalt teha muutusi oma suhtumistes ja suhetes. Nüüd on aeg vanu suhteid korrastada, lahendada, muundada ja täiustada või lõpetada.