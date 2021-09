Alkeemia lugemisnurk | Katkend ülipõnevast tõsielul põhinevast raamatust "Vere pettus. Silicon Valley idufirma saladused ja valed"

"Et ajakirjandus on jätkuvalt neljas võim, seda kinnitab see raamat ilma igasuguse kahtluseta. Wall Street Journali uuriv ajakirjanik John Carreyrou on suutnud midagi erakordset: kirjutada tõsielul põhineva romaani, mille mõju reaalsele elule me alles hakkame nägema, kui raamatu peategelane, Ränioru ajaloo suurimas pettuses süüdistatud noor ärinaine Elizabeth Holmes sel sügisel Californias kohtu ette astub. Kriminaaljuurdlus tema tegevuse üle algaski suuresti just tänu Carreyrou ajakirjanduslikule juurdlusele! Ehkki lõplik sõna on kohtul, USA-s siis 12-liikmelisel Holmesi kaaskodanikest koosneval vandemeeste kogul, dokumenteerib Carreyrou detailhaaval vereanalüüside-revolutsiooni lubanud firma Theranose loo. Esialgu eduloo, mis muutis selle idufirma loonud Elizabeth Holmesi mõneks ajaks paberil miljardäriks, aga kui selgus, et kõik põhines Suurel Valel, varises Theranos kokku nagu kaardimaja. Ehkki Theranose tõus ja langus on teada, lugesin raamatut ikkagi kui peadpööritaval kiirusel arenevat põnevusromaani, mis kinnitab, et päriselu võib pakkuda veelgi hingematvamaid sõite Ameerika mägedel, kui parimgi põnevuskirjandus. "Vere pettus" peaks olema kõigile maailma muutmise ideedega noortele ettevõtjatele lausa kohustuslik kirjandus. Ja ka ajakirjanikele, kellele Carreyrou kinnitab, et meie tööl on siiski suur kaal," on öelnud ajakirjanik Neeme Raud selle raamatu kohta.