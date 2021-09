Armastusemeditatsioon, mis toob rõõmu ja rahu

Armastus toob rahu, rõõmu ja õnnetunde nii meile kui teistele. Tähelepanelik jälgimine on komponent, mis mõistmisepuud toidab ning armastus ja kaastunne on kui kõige kaunimad õied. Kui oleme armastuse olemust mõistnud, tuleks meil minna selle inimese juurde, kes on olnud meie teadliku jälgimise objektiks, nii et armastus ei oleks mitte ainult objekt meie ettekujutustes, vaid ka energiaallikas, mis reaalselt maailma mõjutaks.

Armastusemeditatsioon ei tähenda lihtsalt vaikselt istumist ja visualiseerimist, et meie armastus levib laiali nagu heli- või valguslained. Helil ja valgusel on võime kõigest läbi tungida ning ka armastus ja kaastunne suudavad teha sedasama. Kuid kui meie armastus on ainult ettekujutuse tasandil, siis tõenäoliselt ei anna see ka mingit tõelist tulemust. Sellest, kas meie armastus ka tegelikult toimib ning kui kindel see on, saame me aimu selle läbi, milline on meie igapäevaelu ja kokkupuuted teistega. Kui armastus on tõeline, siis ilmneb see ka meie igapäevaelus - selles, kuidas me suhestume teiste inimeste ja maailmaga.