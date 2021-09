Viis ülitundliku mehe võtmetunnust

Nad võivad isegi oma tundlikkusse halvasti suhtuda, tundes häbi, nagu oleks tundlikkus halb. Kuid tundlik pole midagi, mis on oma olemuselt halb või hea - see lihtsalt "on". Sellel omadusel on palju positiivseid külgi (nagu häälestumine loodusmaailmas ilule) ja mõnikord ka masendavaid külgi (näiteks kui soovid filmi vaadata, sest teised ütlevad, et lugu on geniaalne, kuid tead, et vägivald toob sulle õudusunenägusid).

Vähemalt 15-20 protsenti elanikkonnast peetakse ülitundlikuks - see tähendab, et nende aju töötleb kõike veidi sügavamalt, sealhulgas emotsioone ja füüsilist keskkonda. See omadus ilmneb võrdselt nii meestel kui naistel, kuid enamik inimesi ei mõista seda. Ja kuna see pole mõistetav, leiavad mehed, kes on bioloogiliselt tundlikud sageli, et ühiskond vaatab neile ülevalt alla.

On aeg see vaatesuund muuta.

Brené Brown jagab oma TED-kõned anekdoodi kohtumisest mehega, kes rääkis talle meestele pandud ebaõiglastest ootustest. "Sa ütled, et otsi abi, räägi oma lugu, ole haavatav. Kuid (mu naine ja tütred) eelistavad näha mind ennemini valgel hobusel suremas kui maha kukkumas. Kui otsime abi ja oleme haavatavad, lüüakse meid risti. Ja ärge öelge, et seda teevad poisid, treenerid ja isad, sest naised mu elus on karmimad kui keegi teine."

Meie kiirusel põhineval moodsas maailmas võidakse ülitundlikele meestele vaadata ülevalt alla. Kuid selles pole midagi halba, kui soovite elu aeglasemalt võtta. Lisaks töötab see omadus hoiatussüsteemina. See näitab, kus piire seada, aitab olla kohusetundlik ja paneb märkama, kui teised inimesed ei täida nende vajadusi.

Enamik inimesi satub stressi, kui nad tunnevad end ülekoormatuna, kuid ÜTIt tabab ülekoormus varem, kui teisi. Seda seetõttu, et nad on sensoorse stimulatsiooni suhtes eriti tundlikud. Kõik, mis ärritab sinu füüsilisi meeli või närvisüsteemi - kofeiin, valu, vali müra, muutused rutiinis, jämedakoelised kangad, inimlik puudutus, ranged tähtajad - võivad ÜTI kiiresti üle koormata.

Toon selle esile, sest nii on lihtne näha, kuidas keskkonnast teadlik olemine loomi aitab. Kus oleks metshobuste kari ilma selle üheta, kes märkab esimest vihjet kiskja lõhnale või kes tunneb kaugelt vee lähedust. Õnneks ei pea enamik meist ellujäämiseks mõtlema nagu saakloomad, kuid võib -olla pidage seda hobust meeles järgmisel korral, kui teid ärritab asjaolu, et ehmatate valju müra peale, märkate, et tuled on liiga heledad või kirtsutate nina lõhna peale, mida keegi teine ei märka. Tajumisvõime ei ole halb. Tegelikult on see juhtimisega seotud võtmekvaliteet, mis on midagi - üllatus, üllatus - millega ülitundlikud inimesed (ÜTI) silma paistavad.

Elaine Aron leidis, et kõrge tundlikkus ei piirdu ainult inimestega. Kõigi kõrgemate loomade - hiirte, kasside, koerte, hobuste, ahvide - ja teistegi puhul on umbes 15-20 protsendil ülitundlike tunnustega.

Olla ülitundlik tähendab, et tajute elu teisiti. Ja üks võimalus mõelda sellest laiemalt kui nõrkusest, on meeste tundlikkust mõista, mida tähendab olla tundlik - sest see pole see, mida enamus arvab.

Tundlikud inimesed töötlevad elu sügavuti. Samuti leiavad nad, et välismaailm on ülestimuleeriv ja nad vajavad laadimiseks eemaldumist. (Umbes 30% ÜTIdest on ekstravertsed, kuid see punkt kehtib nende kohta samuti kui introvertsete ÜTIde puhul.) Need omadused toetavad rikkaliku siseelu arenemisel.

4. Oled emotsionaalne ja empaatiline

See on üks ülitundlikkuse tunnustest, mida ühiskond peab peaaegu eranditult naiselikuks. Mehed võivad naistega suheldes „sellest vabaneda." See on üks põhjus, miks paljud tundlikku tüüpi mehed, kellega olen rääkinud, on öelnud, et enamik nende sõpradest on naised. Aga kui oled mees, kes pole kooskõlas oma ja teiste emotsioonidega, siis inimesed ei reageeri sellele alati hästi.

On kurb, et seda omadust ei hinnata. Sest ausalt öeldes on see üks hämmastavamaid ÜTI omadusi. Muidugi, teiste inimeste emotsioonide vastuvõtmine võib olla kurnav, kuid kas suudate mõista inimesi, keda armastate, sügaval ja sisulisel tasandil? See on hindamatu. Ja ma ütlen seda mitte ainult ÜTI -na, vaid ka ÜTI -meeste tütre, õe ja sõbrana.

5. Sulle ei meeldi konkurents ja vägivald

See, kuhu sellega jõuad (nagu ka teised tundlikkuse omadused) varieerub individuaalselt. Kuid suur osa ÜTIsid on vähem võistlushimulised, kui teised. Nad on ka palju tundlikumad julmuse ja vägivalla suhtes, isegi kui see toimub ainult väljamõeldud valdkonnas.

Maailmas, kus mehi õpetatakse sageli alla suruma muid emotsioone peale viha, võib see ÜTI omadus tunduda eriti soovimatu. Ja ometi, kas ühiskond pole juba aastaid rääkinud, et mehed vajavad tervislikumaid emotsioonide väljendamise viise peale vägivalla? Ja et koostöö on kõigile parem kui konkurents?

Mulle tundub, et maailm võib tundlike meeste kuulamisest palju kasu saada, selle asemel et neile öelda, et nendega on midagi valesti.

Need viis omadust ei ole ainsad tundlike inimeste tunnused, kuid need hõlmavad enamikku, mis eristavad ÜTI -sid ülejäänud elanikkonnast. On aeg lõpetada tundlikkuse nägemine nõrkusena, olenemata soost.

Autor: Marissa Baker

Inglise keelse artikli leiad siit.

Vaba tõlkena eesti keelde pannud Marilii Toots.