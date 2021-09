1988. aasta juulis nähti Aegna saarel anomaalseid nähtusi

Samal ajal oli mõistatuslik objekt helitult ja madalal liikunud saare Soome-poolsesse külge. Poisid otsustasid seikluse kasuks ja andsid jalgadele valu. Jõudnud mereranda, tundus liiv jalgade all väga kuum. Poisid tõmbusid kössi ja heitsid kuumale liivale, et indiaanlaste kombel roomates jõuda metsa kuuskede vahele varju ja sealt toimuvat jälgida.

Hõbedane objekt, millest suundusid kolmes suunas värvilised kiired, oli mõnekümne meetri kõrgusel õhus. Oli selge, et tegemist on erilise lennuaparaadiga, mille läbimõõt tundus olevat mõnikümmend meetrit. Selle kõhu alt siirdus muutuvate värvuste keskelt alla vattvalge valgusvihk ja hetk hiljem hakkas "kõhuosast" eralduma kahe-kolmemeetrise läbimõõduga väiksem tumehall kübarakujuline ese. See laskus ja peatus suure kivi juures. Valguskumas oli näha, kuidas sellest väljus väikesekasvuline briljantroheline olevus, kellel oli peas kiivrit meenutav peakate. Pikad käed liikusid kuidagi mehaaniliselt, jalad jäigalt, taga vibreeris kas saba või antenn. Tundmatu hoidis käe otsas musta kasti, kohvrit või ballooni. Liikudes vee piiril kivilt kivile, leidis ta peagi ilmselt sobiva koha ja pistis kohvri vette. Eraldus helesinist auru ja kostis tugev sisin. Jahutanud oma pagasi, liikus tundmatu tagurpidi nagu libisedes tagasi objekti, mis liikus helendama hakates ülespoole ja ühines emalaevaga.