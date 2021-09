Sotsiaaluuring: pidevalt õppimine teeb õnnelikuks

Õnnelikud töötajad on oma töös 11 protsenti produktiivsemad kui õnnetud töötajad ning nad saavad kõrgemat palka. Samas on sotsiaalteadlased kindlad, et õnn ei peitu rahas ega riigi majanduskasvus, vaid seda mõjutab terve rida tegureid. Näiteks loeb võimalus töötada meelepärasel kohal, tunda end ühiskonnas sotsiaalselt turvaliselt ning saada oma soovidele vastav haridus, kirjutab Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute teadur ja Karlstadi Ülikooli järeldoktor Marju Himma.