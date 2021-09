Kuidas end sügiseks energeetiliselt ette valmistada?

"Sügisenergiaga kohanemiseks peab tekkivate probleemidega tegelema kohe, mitte jääma ootama või lükata nende lahendamist edasi," vahendab Liis. Ta lisab, et kui mured või probleemkohad hakkavad ilmnema, siis tuleb kohe midagi ette võtta. "Abi on saadaval, palju on erinevaid terapeute ja raviviise, tuleb vaid leida endale sobivaim. Kristallid, heli- ja valgusteraapia, kõik aitab."

Õhtud lähevad päev-päevalt aina pimedamaks ja niiskemaks ning igasugune elav tuli on kosutus ja lisaenergia meie hingele ning vaimule. Küünlad, kamin, lõke - need kõik annavad päikeseenergiat ja seda soojendavat tuld, mis toetab meid mitmel tasandil.

Suvel on meil lihtne ja kerge olla, sest päikest on palju. Sügisel läheb ruttu pimedamas ja niiskemaks ning erinevad terviseprobleemid annavad endast kiirelt märku, olgu selleks reuma, valud, üleüldine kehv enesetunne. "Soovitan hakata tarbima rohkem soojasid jooke ning ka sooje sööke," ütleb terapeut.

Kui suvi on sageli suhteliselt plaanivaba kulgemine, siis sügiseks võiks mõningad plaanid paika panna. Jooga, tantsimine, huviringid - variante on palju. "Igal aastal võiks midagi uut õppida, sest me areneme ju elu lõpuni," toob Liis Ugandi välja. Nii soovitab ta vaadata kasvõi erinevaid online-kursuseid ning jälgida, mis kõnetab ja hinge helisema paneb. "Millegi uue õppimine aitab kindlasti sügispimedusega harjuda ning annab uut energiat."

Sügist tasub võtta mõnuga, see on justkui sissepoole vaatamise aeg. Rohkem on aega vaadata üle suvepildid, need ära korrastada, albumisse panna, sõpradele kinkida. "Vaimne kasv on oluline, seepärast võiks mediteerida," ütleb Liis.

Enne hoidiste tegemist söö kõht värskest täis

Suve lõpp ja sügise algus on looduse poolt rikkalik aeg. Inimesed keskenduvad liiga sageli tuleviku planeerimisele, hakates ka loodussaadusi otsekohe purkidesse panema. "Enne peaks kõhu korralikult täis sööma ning värskest kehale külluslikult vitamiine pakkuma ja alles seejärel keskenduma tulevikule," soovitab Ugandi.

Puhasta end looduses

Pole uudis, et loodus annab meile palju jõudu ja energiat. Suveenergia ära saatmiseks ning sügisenergia vastu võtmiseks on mõnus jalutada looduses ning proovida olla selle tsükli vaheldumise tunnistajaks. Liis Ugandi: "Meri aitab puhastada ning puudelt saame paluda jõudu ja väge, et me peaks vastu kõigile raskustele. Loodusesse minnes saab teha taotluse, näiteks et tuul puhastaks meid kõigest, mida me ei vaja."

Vaata kodus olevad asjad värske pilguga üle

Enne sügist tasub toad hoolega ära koristada, vajadusel mööblit ringi tõsta ning terve kodu värske pilguga üle vaadata - kas mul on kõiki neid asju vaja, mis kodus on? Kõik esemed koguvad energiat. Katkised asjad tuleks ära visata, sest need kiirgavad negatiivset. Kasutuna seisvad, kuid muidu korras olevad asjad võiks ära anda. Õnneks on neid kohti mitmeid, kuhu terveid ja korralikke seisma jäänud asju ära anda. Ühe vana on teise uus.

Pööra tähelepanu värvidele enda ümber

Kodu tasub üle vaadata ka värvigammaliselt, sest igal värvil on meie kehale mingi mõju. Kuigi eestlased armastavad pimedamal ajal palju pruuni, halli ja musta, siis need värvid meid Liisi sõnul tegelikult ei toeta.

"Sügisel on palju ilusaid värve, mis annavad meile positiivset energiat. Proovi erinevaid värve ja tunneta, kuidas keha reageerib. Kui tunne on kerge, siis värv sobib. Kui tunne on raske, siis mitte," jagab terapeut, kelle sõnul võiksime me kõik mõtlemise ja mõistusega valimise asemel hoopis enam tunnetada. "Meeldivuse tunnet peame jälgima, sest see juhib meid alati õiges suunas."

Kuula ilusa sõnumiga muusikat