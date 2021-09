Terapeut Kadri Sakala kolm tarkusetera, kuidas hoida suhtest eemal emotsionaalset vägivalda

"Emotsionaalse vägivalla definitsioon on pikk. Selle alla läheb teise parodeerimine - ja üllatuslikult on see väga tavapärane nähtus vägivaldsetes suhetes -, ärapanemine, vaenulik huumor ja sarkasm, ähvardamine, hääle tõstmine ja karjumine, info varjamine ja olulise info endale hoidmist, enda sõnade-tegude eitamine, nimedega kutsumine või ebameeldivate inimestega võrdlemine - sa oled täpselt nagu su ema -, valetamine, vaikimine - näiteks küsimustele mitte vastamine või minimaalselt vastamine, mis annab selgelt mõista hoiakust küsija suhtes -, usalduse reetmine, ignoreerimine ja teise vajaduste või tunnete tühistamine - ära mõtle nii, sa pingutad üle," loetleb Kadri Sakala pikka nimekirja.

Kolm tarkusetera, mida hoida meeles

Enne kui sa reageerid ja tunned ärritust, kui partner ütles midagi või käitus nii, et sul tekib küsimus, et "mis mõttes?", küsi oma kaaslaselt, et kas sa said temast õigesti aru. Anna talle teada, et kuidas sina asju mõistsid ja küsi, kas see oli see, mida ta oma väljaütlemisega mõtles.

Teine tarkusetera, mida tasub meeles hoida on see, et kui sa soovid, et partner sind mõistaks, siis ära paku talle vähemat kui sa ise tahad. Ja kui partner sind ei mõista, siis proovi algul teha kõik selleks, et sina teda mõistaksid.

Kolmandaks võiks meelde jätta, et päeva lõpuks vastutab igaüks oma käitumise eest. Emotsionaalselt vägivaldsetes suhetes kõlab pidevalt lause, et sina paned mind niimoodi käituma. Sina ei lase mul olla hooliv või armastav. Inimene võib ka karjuda teise peale, kuid see on siiski igaühe oma vastutus, kuidas sellele vastata. Ja kui ka inimesed on paha tuju, siis teadlikus suhtes inimene annab endale aru, et see ei anna veel õigust käituda inetult või ebaviisakalt. Kui selline käitumine on korduv ja see ei muutu, siis pikemas plaanis on just see see valiku koht, kas minna edasi koos või eraldi.

