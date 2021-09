Alar Ojastu: Mis on sinu komm?

Hommikul ärgates seisab iga inimene silmitsi ülesandega saada oma toimetuste ja suhtlussituatsioonidega maksimaalselt loovalt, efektiivselt, nauditavalt, konstruktiivselt ja paindlikult hakkama. Just nagu arstid peavad olema valmis patsiendi kohta uut infot saades end kiirelt ümber häälestama ja muutma esialgset lahenduskäiku, peab iga inimene olema valmis, et päev toob temani kõned, kirjad, kohtumised, mis löövad esialgse plaani segamini. Enamasti tekitavad sellised asjad negatiivsust, mille tõttu tulemuslikkus kannatab. Nii et kohe pärast äratuskella püüan häälestuda enda sees kahele kogemusele, mis teineteist võimendavad. Esiteks tajun oma keha ning avastan, et tihti on keha pärast ärkamist pinges või olemine raske. See on üldiselt automaatne tagajärg sellele, et aju käivitas kohe to-do-listi. Märganud, mida mu keha tunneb, häälestan end teadlikult emotsioonile, mida võib nimetada uudishimuks. Sellele ei eelne mingit mõtet ega juttu, vaid lihtsalt meenutan endale, kuidas uudishimu tunne tundub, ja siis kogen seda teadlikult voodist välja tulles, pestes, süües.

Teine võte, mida kasutan, seisneb lihtsas mõttes, mida endale öelda: "Täna juhtuvad minuga igasugused asjad, aga on fakt, et mõned neist on sellised, et kui õhtul magama lähen, siis olen nende eest tänulik." Idee seisneb otsuses märgata uues päevas kõike, mis on ilus, hea ja kingitus. Teadvustada kõiki plussmärgiga hetki, mida sa ei osanud justkui tahtagi. Täpselt nagu iga päev toob meieni kõned, kirjad, kohustused, inimesed, valu ja ebamugavuse, mida sooviksime vältida, toob see meieni ka kõned, kirjad, võimalused, inimesed, hetked, vaated, lõhnad, maitsed, mis on kõik plaanivälised boonused ehk kingitused elult endalt. Selle tõsiasja teadvustamine kohe päeva alguses tekitab minus alati suuremat avatust ja entusiasmi päevale vastu astumisel. See on üks pisike komm, mille endale annan. Iga kord, kui juhtub midagi meeldivat - alustades sellest, et valgus looduses on erakordselt ilus või kohv on maitsev või duši all on mõnus olla -, püüan seda teadvustada kui ühte kingitust paljudest, mis mind päeva jooksul ees ootavad ja milleks ma ei saa otseselt ise midagi teha. See on kingitus päevalt endalt. Kogu idee on märkamises. Teadvustamise element siin tähistab seda, et kui pisike ootamatu kingitus saabub ja ma suudan seda ka nii näha ja hinnata, siis võtan teadlikult kümmekond (või rohkem) sekundit ja kogen sellest tulenevat rõõmu, enne kui muuga jätkan.