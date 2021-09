Hingehoidja Naatan Haamer: Kõik haavad, mida tuleb ravida, vajavad tähelepanu ja hoolitsust kuni täieliku paranemiseni

Kriisist väljatuleku kirjeldus saab enamikus kriisiprotsessi ülevaadetes väga põgusat tähelepanu. Ilmselt on keerulise kriisiprotsessi üle arutlemine väsitav tegevus ja tahaks juba pöörata pilgu selgemalt meeldivamasse tulevikku. Sama igatsust kannavad endas ka kriisis olevad inimesed. Kõik sooviks raske aja võimalikult ruttu seljataha jätta. Kui mõtelda nii, et raske aeg on möödas ja nüüd liigub elu ainult ülesmäge, sisaldab see ühtlasi soovi uskuda, et nüüd läheb kõik juba iseenesest. Omal moel liigub kriisiprotsess igas faasis iseenesest edasi, aga selle eelduseks on ikkagi protsessis olija omapoolne aktiivsus. Muidu läheb aeg küll edasi, aga meile eluliselt olulised teemad jäävad lahendamata kujul püsima ja nendega toimetulekuks vajalik võimekus ei muutu. Kõik haavad, mida tuleb ravida, vajavad tähelepanu ja hoolitsust kuni täieliku paranemiseni. Kui oleme laskunud kuristiku põhja, seda piisavalt põhjalikult uurinud ja selle endale tuttavaks teinud, vabaneb meis justkui uut energiat, mis tekitab huvi millegi uue vastu. Kui meie ümbruskond on tuttav, siis tunneme ennast selles ka piisavalt turvaliselt. Haiget teinud kogemuses ja selle tagajärgedes orienteerumine annab inimesele turvalisuse suures osas tagasi.