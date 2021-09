Vestlus pudelikorjajaga

Ühel õhtul tundsin, et kodus on kõik üle pea kasvanud ja minu jaks selleks päevaks otsas. Lapsed olid jälle korraliku sõja maha pidanud teemal á la kes läheb esimesena pesema. Nõudehunnik köögis kõrgus laeni, toad olid sassis, hunnik kirjatööd oma järge ootamas, mees väsinud ja tujutu. Enesehaletsuse ja -süüdistuse must pilv hõljus aina ligemale, rusutis pitsitas hinge. Ütlesin mehele, et lähen välja ja teen väikese jalutuskäigu, et mõtteid korrastada.

Ükskord olin lastega maja ees ja kohmitsesin parasjagu käru juures. Pead tõstes märkasin, et tuttav pudelikorjaja astub aeglasel, aga kindlal kursil minu poole. Ta koukis põuetaskust kommikarbi ja lausus, üksik hammas tühjas suus välkumas: "Säh, siin on väike kingitus, lastele." Karp oli taskus korralikult muljuda saanud ja kommide parim enne möödunud juba poolteist aastat tagasi, aga see ei omanud vähimatki tähtsust. Tähtis oli hea soov. Ja see tegi mulle suurt rõõmu.

Juba kaugelt on näha, et alkohol ja haigused on seda taati halastamatult purenud. Ta liigub väga vaevaliselt, kahe kepi toel ja kergelt võnkuval sammul. Tema nägu on muhklik ja paistes, ninaselg sisse vajunud. Kui temast lähemalt mööduda, hoovab ninna tugev viina- ja pesemata riiete lehk. Ent õnnetule saatusele vaatamata pole ta minetanud tähelepanelikkust kaasinimeste suhtes. Tänaval tervitab ta vastutulijat ikka sõbraliku naeratuse ja käeviipega. Kes peatub, sellele ütleb paar sooja sõna. Ebaviisakas või pealetükkiv pole ta kunagi. Omal moel on ta justkui meie asumi hing - alati kohal. Aastast aastasse, päevast päeva.

Selles korteris elab üksik vanem mees. Igal hommikul ja õhtul jalutab ta ükshaaval läbi kõik asumi prügikastid ning korjab kokku märgistusega pudelid: need, mida pole viitsitud automaati viia ja on siis lihtsalt üldprügisse visatud, ning samuti need, mis pudelikorjajate jaoks spetsiaalselt kasti kõrvale maha poetatud.

Oli sulnis hiliskevadine õhtu. Õhk oli veel üsna soe ja linnud siristasid eufooriliselt. Jalutasin kodumajast pisut eemale hruštšovkade vahele ja sättisin ühele pingile istuma. Olin just jõudnud raamatu kotist välja õngitseda, kui märkasin, et vana pudelikorjaja liipab tudiseval sammul minu suunas. Palun ei, oli minu esimene mõte, ma tõesti ei jaksa praegu mingit vestlust arendada. Onu jäi pingi kõrval seisma ja küsis aupaklikult: "Preili, kas te lubate enda kõrval istet võtta?" Küsimus oli esitatud nõnda galantselt, et võimatu oli keelduda. Maha istunud, koukis mees oma võidunud kotist lagedale plastist viinatopsi, paki salasigarette ja leivakontsu. Kõike seda kraami pakkus ta lahkelt mullegi, keeldusin viisakalt.

Siis hakkas vanamees rääkima. Tema jutt oli hüplik ja seosetu, justkui vaba teadvuse vool. Aeg-ajalt üritasin sinna vahele pikkida mõne küsimuse või kommentaari, aga ega ma saanudki päriselt aru, kas ta mind kuulis või mitte.

Sain teada, et mees on elanud meie asumis üle viiekümne aasta. Ükshaaval osutas ta ümberkaudsete hruštšovkade peale: siin viiendal korrusel elas Toivo, esimesel Mati, seal majas Viivi, ja nii edasi. Paarkümmend aastat tagasi käinud see seltskond omavahel tihedasti läbi. Istuti kord ühe, kord teise sõbra juures köögis, võeti kärakat ja arutati maailma asju. Kõik need inimesed on nüüdseks surnud - kes viinatõppe, kes vähki, kes ise endale käe külge pannud. Ainult tema üksinda on veel elus. Joomakaaslased on teises ilmas ja poeg, kes elab perega Soomes, pole juba aastaid ühendust võtnud ...

Ühel hetkel ajas mu vestluskaaslane silmad suureks, tõstis käed püsti ja ahhetas: "Kas sa näed, puud on jälle lehte läinud! Kui rohelised nad on! Missugune sügav roheline! Haruldane! Ja kui lopsakas on siin hoovis rohi! Ja kui palju linde siin on. Uskumatu, lihtsalt uskumatuuuu!" Mees oli rõõmus ja elevil nagu väike laps. Vähe oli puudu, et ta oleks sealtsamast pingilt lendu tõusnud.