Nipid, kuid endasse uskuda ja lihtsamini oma sihte saavutada

Mõnel inimesel on nii vähe enesekindlust, et kardab isegi enda jaoks seada midagi enamat kui vaid kõige väiksemad sihid. Paljudel sellistel inimestel on olemas anded ja võimed, mida nad täielikult ei kasuta, sest nad ei usu, et suudaksid oma töökohal ja eraelus toime tulla väljakutsetega, mis aitaksid neil saavutada paremat elu. Kõrge enesehinnanguga inimesed usuvad, et neid saadab palju tõenäolisemalt edu enamikus ettevõtmistes. Nad austavad ennast ja teavad, et ka teised austavad neid. See ei tähenda, et nad on alati kõige suhtes optimistlikud ja rõõmsameelsed. Meil kõigil on halbu päevi ja me kõik oleme kogenud aegu, kui asjad näivad muudkui viltu minevat. Kõrge enesehinnanguga inimesed suudavad sellega leppida ega lase raskustel endast võitu saada, on kirjutanud Dale Carnegie oma raamatus "Kuidas vabaneda stressist ja muretsemisest".