Külgetõmbeseaduse oluline osa on vankumatu usk

"Näe asju, mida tahad, juba enda omana. Tea, et need jõuavad vajadusel sinuni. Ja siis lase neil tulla. Ära närvitse ja muretse nende pärast. Ära mõtle nende puudumisest. Mõtle neist kui enda omadest, mis juba kuuluvad sulle ja on sinu valduses." Robert Collier (1885-1950)

Sel momendil, kui küsid, usud ja tead, et nähtamatuses on soovitu sul olemas, asub Universum tööle, et tuua seda ka nähtavasse vormi. Pead käituma, rääkima ja mõtlema, nagu võtaksid soovitu vastu just nüüd. Miks? Sest Universum on peegel ja külgetõmbeseadus peegeldab su valitsevad mõtted sulle tagasi. Kas pole siis loogiline, et asja saamiseks pead seda ka oma vaimusilmas nägema? Kui sinu mõtted teatavad, et asi pole veel siin, siis tõmbadki ligi just seda veel mittekohalolemist. Pead uskuma, et sul juba on soovitu olemas. Pead uskuma, et juba said selle. Pead lihtsalt edastama kättesaamise tunde sagedust, et see sinu eluna realiseeruks. Seda tehes liigutab külgetõmbeseadus jõuliselt kõiki olukordi, inimesi ja sündmusi, et see toimuks.

Puhkusereisi reserveerides, uut autot tellides või maja ostes sa tead, et need asjad on sinu. Sa ei organiseeri ju samaks ajaks teist puhkusereisi ega osta teist autot või maja. Sa tead, et võites loteriiga või saades suure päranduse omanikuks on raha sinu oma, ka ilma seda nägemata. See tunne on usk, et asi kuulub sulle. Tunned, et oled soovitu saanud. Nõua endale soovitud asjad, uskudes ja tundes, et need on sul juba olemas. Seda tehes muudab Universum kõiki olukordi, inimesi ja sündmusi asja teostumiseks.