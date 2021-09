15 sekundit: just nii vähe vajad aega, et tõsta oma lapse immuunsust ja vähendada stressi!

Lisaks on uuringud tõestanud, et kallistamine aitab paremini taluda ka valu: vastav uuring tehti ühes Montreali haiglas, kus ravitakse enneaegseid lapsi. Uuringus vaadeldi 61 last, kellel mõõdeti vereproovi võtmise ajal pulssi, vere hapnikusisaldust ning jälgiti näoilmeid.

Ajal mil iga vanem tahaks, et tema laps ja kõik lähedased terved püsiks, on seda hea teada ja arvesse võtta.

Nii, et kui su põnn järgmine kord plehku panna tahab, loe sekundeid ja ütle, talle, et see on sama oluline kui tervislik toit ja vitamiinid ning kallista terviseks!