KUULA ALKEEMIA PODCASTI | Kadri Sakala: Kas sinu kaaslasel on emotsionaalse vägivallatseja tunnused? Vōi hoopiski sul endal...?

Inimestel on pilt, et kui keegi on oma partneriga emotsionaalselt vägivaldne, siis on nad kõigiga ja kogu aeg vägivaldsed. Sugugi mitte, ütleb Kadri Sakala, hoopis vastupidi! "Need koduseinte vahel vägivallatsejad võivad olla kõige meeldivamad kaaslased üldse!" tõdeb terapeut ja lisab, et tavaliselt nad ongi väga toredad töökaaslased ja sõbrad. See teeb aga suhtest väljumise ja abi küsimise vägivalla ohvrile keerulisemaks, sest tema sõnu ei pruugita uskuda.