NÄDALA TAROSKOOP | Hoia oma mõtted positiivsel ning ole tänulik kõige hea eest, mis sul on!

Nädala kaartideks on ülempreester ja karikate viis. Võid tunda end melanhoolselt ja isegi pisut nukralt. Sa juurdled küsimuste üle, mis on õige tee, milliseid valikuid oma elus teha ning miks on asjad just nii nagu need on. Kõigi nende mõtete juures katsu säilitada siiski optimistlik meel. Praegu kipuvad mõtted liikuma pigem sellele, mida sul ei ole ning seetõttu langeb ka meeleolu. Vali hoolega, kuhu oma fookus seada ning hoia oma motivatsioon üleval. Sinu enda otsus on, kas näed maailma must-valgetes toonides või värvilisena.