Seekordne Neitsi kuuloomine toob inspiratsiooni ja pakub võimalust väljuda ummikseisust

Selle kuuloomise energia võib tuua seiklushimu ja soovi ning valmidust muutusteks, samas emotsionaalselt võid end tunda hajusa ja kõikuvana või isegi ülekoormatuna. Kokkuvõttes toob septembri kuuloomine taipamisi, selgust ja inspiratsiooni ning avab võimalusi väljuda ummikseisust või segadusest.

Kuuloomine on taotluste tegemise ja uute alguste aeg, minevikust üles kerkivad mustrid on nüüd võimalik muundada end tulevikus paremini teenivateks. Õhus on energiat, mis juhatab ühenduma oma Sisemise Lapsega ja teadvustama ning tervendama põlvkondade või esivanemate haavu. Selle Neitsi kuuloomise energia suunab uurima oma lapsepõlvest pärinevaid harjumusi, uskumusi või hoiakuid, mis sind enam ei teeni. Üles võivad kerkida lapsepõlvetraumade ja hirmude kajad.

Nüüd on võimalus murda neid aegunud mustreid, mis ei pea sinu elus enam aktiivsed olema. Mis on see, millest soovid nii vaimselt, emotsionaalselt kui ka füüsiliselt lahti lasta ja millise uue tunde ja suhtumisega soovid selle asendada? Selle küsimuse lahendamine avab värava sügavamasse olemise viisi, loob parema kontakti oma kehaga ja teenib seeläbi ka suuremat tervikut.

Neitsi juhib tähelepanu sellele, kuidas sa suhtled oma keha ja loodusega. Ta tuletab meelde, et sinu keha on su hinge tempel, mida tuleb hoida, puhastada ja pühitseda. Loodus on meie koduplaneedi keha, millesse tuleb suhtuda samuti. Keha kannatab kui sa oma olemust ja hinge vajadusi alla surud või eirad. Kuulad sa oma keha ja looduse tarkust ja sõnumeid või sõidad mugavuse või sõltuvuse tõttu oma sisetundest üle?

Ole selle kuuloomise energiates enesega kannatlik ja usalda oma sisetunnet. Maandatus, looduse ja maapinnaga ühenduses olemine tagab Neitsi kuuloomise ajal turvalise toetuspinna ja parima tervendava energia. Neitsi juhib tähelepanu sellele, et sina ise oledki Allikas, sinu nähtamatu sisemaailm mahutab terve Universumi. Sa oled üks kogu Kõiksusega ja kui suudad selle endas ära tunda, saad häälestuda ja ühenduda iseendas peituva tohutu loova väega.