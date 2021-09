NÄDALA TAROSKOOP | Julge kuulata ja usaldada oma südamehäält!

Nädala kaartideks on armastajad ja mõõkade kaks. Nüüd tunned, et sinu elus on aktiveerunud teemad, mille osas ütleb mõistus üht aga süda hoopis midagi muud. Kohati tundub, et asjad on tasakaalust väljas ja sa ei saa omalt poolt midagi teha, et olukorda kontrollida. See on aga väga petlik. Usalda alati oma südant. Isegi siis, kui sulle tundub, et pead käituma praktiliselt ja ratsionaalselt, sest seda ju sinult oodatakse. Sa ei saa jääda lõputult teiste ootustele vastu tulema. Nüüd on aeg oma elus tasakaal taastada ja jätta kõrvale see, mis ei ole sinu hingega kooskõlas ega teeni sinu huve ega eesmärke. Ühtegi muutust ei ole vaja teha kergekäeliselt ega järelemõtlematult, kuid tasapisi ja samm sammu haaval oma unistuste poole liikuma saad siiski hakata.