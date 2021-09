Vaata järgi, millise kuufaasi ajal oled sündinud ja saa teada, mida see sinu kohta näitab!

Poolkuu-esimene veerand (90-135 kraadi): Selle faasi ajal sündinud on ambitsioonikad, motiveeritud, iseseisvad ja otsusekindlad. Neid iseloomustab kriisides tegutsemine, sest nad suudavad kiirelt langetada otsuseid ning on valmis väljakutseteks ja riskideks. Neist võib õhkuda närvilist või pingelist energiat, mis võib väljenduda viha või agressioonina, kuigi tegelikult vajavad nad selle energia paigutamiseks mingisugust olulist väljundit. Nad võivad pidevalt tunda ka, et neil on vajadus ületada elulisi takistusi ja muuta maailma.

Noorkuu (45-90 kraadi): Selle faasi ajal sündinud omavad samuti suurt tahet algatada midagi uut, aga siin on juba tegutsemisele lisandunud fokuseeritus ja nad paigutavad oma energia konkreetsete eesmärkide täitmiseks. Nad ei hüppa pea ees uutesse tegevustesse, vaid teevad enne selleks ettevalmistusi. Neil on enesekindlust, usku endasse ja entusiasmi, et uudsete ideede, nägemuste või loominguga liikuda tuleviku suunas ja esitada väljakutseid vanadele traditsioonidele. Negatiivse poole pealt võib inimene kinni hoida tugevalt minevikust, mis võib takistada teda enda visioonide teoks tegemisel.

Kuu loomine (0-45 kraadi): Selle faasi ajal sündinud alustavad uut karmalist tsüklit ning nad on tulnud algatama ja looma uusi algusi. Kõige enam on nad tulnud avastama iseennast. Nad on energilised ja spontaansed- valmis proovima kõike, mis neile huvi pakub. Samas puudub neil soov olla tähelepanu keskpunktis ning tihti ei pruugi teised teadlikud olla nende tihedast graafikust või uutest plaanidest. Siin õhkub inimesest lapselikke ja optimistlikke omadusi ja otsuse tegemisel lähtuvad nad enda sisetundest. Negatiivse poole pealt võivad nad olla kergesti teistest mõjutatavad ja neil võib puududa püsivus tegevuste lõpetamiseks.

Selleks, et teada saada, millise kuufaasi ajal oled sa sündinud, lisan veebilehe, kus on seda võimalik järele vaadata. Sinna lisa enda sünniandmed ja oledki teadlik enda sünnihetke kuufaasist ja sodiaagimärgist.

Kasvav kuu (135-180 kraadi): Selle faasi ajal sündinud on analüütilise ja detailse mõtlemisega. Nad tihti seavad kahtluse alla kõik ning ei lepi lihtsate vastustega, sest neil on vaja jõuda asjade tuumani. Selle inimese jaoks on oluline eneseareng ja tee, mis viib täiuslikkuseni. Täiuslikkust soovivad nad kõikides eluvaldkondades; suhetes, töös, eraelus- mille nad proovida leida läbi isikliku arengu või oskuste. Ehk siis, proovida nad võimalikult palju teadmisi koguda, et silma paista paljudes erinevates valdkondades. Samuti võib neil olla suur soov panustada ühiskonda või pühenduda mingi kindla eesmärgi teenimisele.

Täiskuu (180-225 kraadi): Selle faasi ajal sündinud on tulnud avastama suhete dünaamikat ning leidma enda ideaalset kaaslast, olgu selleks siis isiklikud suhted või tööalased suhted. Läbi suhete tulevad nad õppima, kuidas teha koostööd inimestega, kes on nende vastandid. Nende ülesanne on leida tasakaal vastand energiate vahel iseendas, et kogeda sügavamat rahulolu ja täiustumist. Samuti võib nende elu olla rikkalik erinvate kogemuste ja läbielamiste poolest. Siin võib eksisteerida kahte tüüpi inimesi - need, kes on emotsionaalselt vaevatud või need kellel on selgus ja sügavam mõistmine.

Kahanev kuu (225-270 kraadi): Selle faasi ajal sündinud on tulnud teistele midagi tagasi andma. Nad on suurepärased suhtlejad ja kõige enam soovivad nad teistega jagada enda teadmisi. Nad tunnevad suurt vajadust edastada tarkusi, mis on neil endil eelnevalt läbi kogetud või millesse nad ise omavad suurt usku. Siinkohal ei tohiks oluline olla see, kui paljudele need teadmised kohale jõuavad, vaid pigem see, et ta saab neid välja jagada. Selline inimene võib olla õpetaja, filosoof, kirjanik.

Poolkuu-viimane veerand (270-315 kraadi): Selle faasi ajal sündinud on tulnud korrastama enda sisemist minapilti. Nad kogevad teadvuse kriisi, sest läbi elu hindavad nad ümber vanasid tõekspidamisi ja väärtusi. Selleks kõigeks vajavad nad palju omaette aega, rahu ja puhkust. Tihti võib tunduda, et selline inimene elab kuskil omas maailmas ja tal puudub reaalsusega kontakt, kuigi tegelikult toimuvad tal sisemised protsessid ja muutused. Nende tõeline olemus tuleb esile, kui nad läbivad sisemised muutused ja elavad enda tõekspidamiste järgi.

Vanakuu (315-360 kraadi): Selle faasi ajal sündinud on tulnud lõpetama karmalist tsüklit, et alustada uue 8-faasilise elutsükliga. Sellepärast võivad nad kogevad palju lühiajalisi ja karmalisi suhteid eelmistest eludest, mis vajavad lõpetamist. Oma olekult võivad nad olla eraklikud või üksikud ning pigem veedavad aega väheste valitute seltsis. Lisaks sellele võib neil olla hästi arenenud võimed ja oluline informatsioon edastada seoses tulevikuga. Nad on keskendunud uuele tulevikule ja on valmis lõpetama mineviku seoseid.

Autor: Astroloog Mirjam