Hinga! Spirituaalse hingamise praktiseerimine

Hingamise abil on võimalik kogeda duaalsuse puudumist, pole enam illusiooni, et kõik on eraldatud. Siinkohal on kohane mainida, et keel on väga oluline ja kasulik, kuid mõnikord võib see olla väga piiritlev ja isegi mentaalselt kammitsev. On asju, mida on raske, kui mitte võimatu sõnadesse panna. Seepärast me hingamistööd tehes keskendumegi tunnetele ja südamele. Iga rakk sinu kehas mõtleb, et on iseseisev ja eraldiseisev ja see on tõsi: ta liigub ise, võtab toitu vastu ja väljutab jääke, suhtleb teiste rakkudega. Kuid ometi on ta mingi organi osa. Ja see organ arvab, et on eraldiseisev. Ja seda ta on: su süda pole neerud ja neerud pole maks. Ja ometi kuuluvad need organid samasse süsteemi, ja see süsteem arvab, et ta on unikaalne ja eraldiseisev ja iseseisev. Kuid ometi on see süsteem osa ühest palju suuremast ... ja nii edasi. Teisalt, kui sa vaatad rakku, siis näed seal veel väiksemaid osakesi. Ja kui sa neid suurendatult vaatad, on nende sees veel väiksemad osad ja nii edasi. Sa oled üks osa lõputust, igavesest ja piiritust reaalsusest. Sa oled see reaalsus.