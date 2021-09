Mai-Agate Väljataga: Kuidas tõeliselt andestada?

Tõeliselt vabastavalt andestada saab alles siis, kui sa saad aru, et kõik see, mis sinuga tehti, oli ju enne maa peale tulekut kokku lepitud. See annab kõige kergemini võimaluse andeks anda. See, et ma ise tahtsin, et sa mulle niimoodi teed. Ma tahtsin ise seda kogemust kätte saada, sest ühes teises elus tegin ise nõnda ja sa pidid mulle seda minu enda tegu näitama ja selle minu ellu tooma. Kui sellest mängust aru saad, siis ei ole andestamine absoluutselt raske, vaid väga kergendav, isegi kui sulle suuri sigadusi tehakse. Sa lihtsalt mõistad nende sigaduste põhjust, mõistad, miks sulle niimoodi tehakse.

Aga kui solvumistunnet enam inimeses pole, ent teine ütleb midagi viha energia pealt - kuidas see mõjutab? Kui üks ütleb teisele viha energiaga, siis see on igal juhul destruktiivne ja eelkõige hävitab see ütlejat ennast. Teist võib sõimata kui palju tahes, aga kui teine ei haaku, siis ei saa teda puudutada. Siiski võib olla selles energiaväljas paha olla ja sel juhul maksab ruumist välja minna. Kui näiteks inimesed on ruumis tülitsenud, siis on pärast seda sinna ruumi ebameeldiv tunne minna. On need siis nähtamatud nõelad või pussnoad, mis seal on, aga see ei ole hea tunne ning ennast tasub sellise ebameeldiva tunde eest kaitsta ja eemale hoida.