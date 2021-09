Suhete lõpetamine ja sellega kaasnev süütunne

Süütunde võib tekitada ka tehtud valik. Naine arvab, et on endale vale mehe valinud ja süüdistab end selle pärast. Selline enese süüdistamine on seotud uskumustega, et tuleb endale üks mees valida ja see jääb siis kogu eluks või et kui naisel on elu jooksul mitu meest, siis pole ta n-ö korralik naine. Kõigepealt tuleks mõista, kust need uskumused pärinevad. Kas emalt, isalt või vanaemalt? Mida need annavad ja milliseid piiranguid seavad? Inimene teeb alati seda, mis talle kasulik on. Sa tegid valiku, mis oli tol hetkel õige. Sa oled aja möödudes muutunud ja varem tehtud otsustel ei ole enam väärtust. Vigu ei tee ainult see, kes üldse midagi ei tee. Sa oled väärtusliku kogemuse saanud ning tee nüüd sellest omad järeldused. Ära karda elada ja edasi liikuda. Anna endale andeks. Kui süütunne on pidev kaaslane ja elu juhib, siis sea sisse märkmik pealkirjaga "Emotsioonipäevik". Fikseeri sinna kõik need hetked, millal ja mille pärast ennast süüdi tunned. Kirjutamine aitab mõista, millised sündmused või inimesed süütunnet tekitavad. Seoseid mõistes on võimalik süütunde tekkimist kontrollida.