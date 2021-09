Põhja-Lätist avastati maailma vanim katku surnud inimene

Veel viis aastat tagasi teadsime, et Euroopa esimene katkuohver oli põlluharija, kes suri Ida-Virumaal. Nüüd avastasid teadlased aga, et esimene katku surnud on hoopis kütt-korilane, kes elas enam kui 5000 aastat tagasi Põhja-Lätis, tänapäevasest Eesti Läti piirist umbes kahekümne kilomeetri kaugusel, vahendab Novaator.err.ee