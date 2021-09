Alexis Varnum: On aeg usaldada ennast ja lasta kerge südamega minevikust lahti

Vahest võid tunda, et asjad on samad, aga märkad muutumist ja muutuvad ka Sinu reaktsioonid toimuvale. Sellel kuul Sa võid sündmusi tunda ja kogeda mitte nii nagu varasemalt ja need südmused hakkavad ka ajaliselt liikuma hoopis teisiti kui eeldad. Mõni asi liigub aeglasemat või vastupidi, see mis on vajanud aeglasemaid samme hakkab kiiresti arenema. Näiteks teekond, mida varem oled sõitnud tunniga, nüüd märkad, et oled selle läbinud kõigest poole väiksema ajaga. Märkad, et varem Sa kulutasid teekonna läbimiseks rohkem aega, kuid väliselt miski pole justkui muutunud.

Oled korraks sukeldunud oma mõtetesse ja juba oledki kohale jõudnud. Samas asjad võivad liikuda samaaegselt erinevas tempos. Näiteks seisad järjekorras, nokitsed oma telefoni ja järsku avastad, et järjekorda pole. Kauaoodatud unistused võivad järsku realiseeruda, nagu see oleks kerge ja lihtne asi. Oled pühendanud millelegi aega, jõudu, energiat ja avastad, et kõik on juba toimunud, kõik juba töötab ja Sa ei mõista, et millal see juhtus.

Poliitikas võivad tekkida uued ühingud ja võib laguneda see, mis veel eile tundus kõikumatu.

Kui Sa tahad rahulikult läbida septembrikuud, siis tuleb minimeerida pinget, eriti siis, kui sa oled loonud endale ootused. Tee enda jaoks otsus, et see sündmus on juba alanud ja sa ei saa seda mitte kuidagi mõjutada, sa ei jää sellest ilma, ega hiline. Lõõgastu, luba minna ja just sellel hetkel kõik hakkab liikuma ise ja vajalikkus tempos.

Praegu tuleb endale lõplikult selgeks teha, et vanad harjumused, eluviisid, käitumine, reageerimine rohkem ei tööta, kõike seda tuleb muuta, kui tahad olla uutes energiates. Kasuks tuleb rohkem usaldust enda suhtes.

Kui Sa oled pidevalt pinges oma elus, siis Sa hakkad nägema, et ka oodatud sündmused eemalduvad, tekivad takistused, inimesed ei tule vastu, tähtajad viiakse üle. See toimub sellepärast, et pinge vibratsioon pole vastavuses sündmuse vibratsioonile. Kõik nagu on kusagil olemas, aga pole kättesaadav, kõik on valmis, aga kasutada ei saa.