Vastuseid pole, on ainult teeviidad tarkuse juurde

Aga seejärel võtab võimust miski muu. Sageli saabub see pärast seda, kui keegi on teinud midagi julget, võtnud vastutuse, ja see jõuab teise inimeseni. Need haavatavuse hetked muudavad mu leebemaks, ma alistun ja mõtlen, et kui me ei tea, mida teeme, siis võib-olla polegi meil vaja teada. See tuletab mulle meelde kuulsad read ühest Rilke kirjast:

"Ole kannatlik kõige suhtes, mis on su südames lahendamata, ja püüa armastada küsimusi endid, nagu oleksid need lukustatud toad ja raamatud, mis on kirjutatud väga võõras keeles. Ära otsi vastuseid, mida ei saa sulle anda, sest sa ei suudaks nendega elada. Põhiline on see - ela kõike läbi. Ela praegu koos nende küsimustega. Võib-olla sa siis järk-järgult, ilma seda märkamata, elad selle kauge päevani, mil saad vastuse."

Meie komistuskivid tulenevad osaliselt sellest, et me ootame, et elu ja suhted oleksid kerged. Elus pole midagi kerget ja eriti just suhted näivad pinnale tõstvat iga peidus deemoni, iga tolmuse kompleksi, iga valamata pisara enda elus ja meie vanemate elus, mis on peidetud nende psüühe pööningule. Suhted paluvad meil kasvada viisil, nagu miski muu ei tee ega suuda. Ja ikkagi, näiteks kui me ei taha oma partnerit suudelda, mõtleme, mis on valesti. Kui me ei taha oma sõbraga suhelda, siis mõtleme, mis on valesti. Me otsime vastuseid ja sageli lõpetame sellega, et tunneme end veel halvemini, me oleme saagiks väljaütlemata sõnumile: "Kui sa järgid minu nõuannet, siis su laps või suhe või elu on vaba konfliktidest ja pingutusest".