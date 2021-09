Millest räägivad sinu lapsepõlvetraumad?

Sõltuvussuhtes kasutatakse probleemide lahendamiseks sageli lauset "Ma leian selle süüdlase, kelle pärast ma elan nii, nagu elan". See tähendab, et teine inimene vastutab sinu elu eest ning on ka sinu kannatuste ja jõuetuse allikaks. Vanemate süüdistamine on seotud arusaamade hea ja halb muutumisega. Näiteks laste füüsilisse karistamisse on ühiskond varem üsna leebelt suhtunud. Tänapäeval on vägivallateema oluliselt laienenud, eristatakse füüsilist ja vaimset vägivalda. Uute sotsiaalsete standardite valguses saaksid paljud möödanikus auväärseks peetud lapsevanemad praegu riigisüsteemi poolt karistada.

Süüdistamine tekitab valu mõlemale osapoolele. Lapsed süüdistavad eluprobleemide korral raskeid lapsepõlvekogemusi. Samas kannatavad ka vanemad, kelle lapsed on vihased, ebakindlad ja julmad ning nende soovide suhtes kurdid ja tänamatud või kasutavad nende armastust ära.

Lapsepõlvega seotud traumasid on kui mitte kõigil, siis väga paljudel. Keegi sai trauma sellest, et vanemad ei kinkinud talle sünnipäevaks kauaoodatud mänguasja. Kedagi on õppetunni eesmärgil alandavalt teiste laste ees valetamises süüdistatud. Keegi lõpetas vanemate pideva surve all vihaga muusikakooli. Keegi jäi vanaema kõrval magama ja avastas ärgates, et vanaema on surnud.

Millest see räägib? Iga inimene on ainulaadne selles osas, millele ta tähelepanu pöörab ning kuidas see tema sisemaailmas kajastub. Inimesed tunnetavad ühte ja sedasama sündmust väga erinevalt. Mõni ei märkagi toimuvat; mõni teine reageerib sündmusele, kuid liigub edasi; kolmas kogeb sügavat šokki, mis temasse sügava jälje jätab. Suhetega kaasneb alati teatud ebakindlus - sa ei tea kuidas sinu sõna või käitumine teises inimeses peegeldub ja kuidas ta reageerib.