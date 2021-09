Septembri energiad 2021: kuu toob endaga kargust ja selgust

Kuuloomine on 7. septembril kell 3:50 Päikese ja Kuuga Neitsi märgis. See kuuloomine toob taipamisi, selgust ja inspiratsiooni ning avab võimalusi väljuda ummikust või segadusest. See on hea aeg end teadlikult vabastada lapsepõlvest pärinevatest, perekondlikest ja põlvkondlikest mustritest, mida pole enam vaja edasi kanda. Kuuloomine on taotluste tegemise ja uute alguste aeg, minevikust üles kerkivad mustrid on nüüd aeg muundada end tulevikus paremini teenivateks. Võid tunda, et on aeg teha asju teisiti või proovida midagi, mida oled alati tahtnud proovida. Tuleb tahtmine otsida seiklusi ja luua oma ellu muutusi. Maandatus, looduse ja maapinnaga ühenduses olemine tagab Neitsi Kuuloomise ajal turvalise toetuspinna ja parima tervendava energia.

Kuu keskpaiga energia soosib sujuvat suhtlemist ja empaatiat, aidates teisi inimesi sellistena vastu võtta ja armastada nagu nad on. Suhteprobleemid lahenevad nüüd lihtsamalt. Võimalik, et tekib soov või vajadus võtta midagi ette oma ideede ja eesmärkide nimel, kellegi teise toetuseks või igasuguse ebaõigluse vastu. Mõnikord on vaja plahvatuslikkut intensiivsust, et saada selgust selle osas, mis tegelikult on oluline ja mida tuleb muuta. Tugev Kaalude mõjutus kallutab seejuures õnneks jääma mõistlikuks ja objektiivseks. Oluline on usaldada protsessi ja oma intuitsiooni.

Täiskuu on 21. septembril kell 2:55 Päikesega Neitsis ja Kuuga Kalade märgis. Kalade täiskuu on alati tundlik ja intuitiivne aeg. Kalade kosmoses hõljuv, eeterlik energia on täiskuu ajal ühendatud Neitsi tegusa ja otsekohese energiaga ning see võib tekitada segadust ja hägustada otsustusvõimet. Võib-olla tunned end eriti väljendusrikka või pisut tujukana. Kuigi olemine võib tunduda hajus või udune, tasub selle täiskuu ajal kindlasti oma intuitsiooni usaldada. Kui miski tundub paigast ära olevat, siis tasub pöörata sellel tähelepanu, teha paus, võtta aega sisekaemuseks ja enne otsustamist ning edasiliikumist oodata selgust.