ALKEEMIA TAROSKOOP SEPTEMBRIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Kaljukits

Armastus. Suhete osas otsid sel kuul ennekõike vaimset ja hingelist sobivust. Sul on hea koos kaaslasega, kes suudab sind naerma ajada ja kelle seltsis võid ka vaikida, ilma et see kummaski ebamugavustunnet põhjustaks. Hindad rahulikku õhkkonda, intiimsust ja lähedust. Oled mõnes mõttes isegi seltskondlikust suhtlemisest tagasi tõmbunud ja ihkad õdusaid õhtuid kallima seltsis.

Küllus. Tööalaselt puutud nüüd kokku nii mõnegi rutiinse ja tülika kohustusega, kuid hea uudis on see, et need viivad sind millegi sellise juurde, mis toob sulle tööalast edu, arengut ja uusi kogemusi. Seega, mida vabamalt ja stressi langemata suudad igapäevaste ülesan-netega hakkama saada, seda tõenäolisemalt märkad ka sellega kaasnevaid häid võimalusi.

Tervis. Sinu enesetunne ei ole võib-olla nii hea, kui tahaksid, kuid sa ei saa ka väga kurta. Üht-teist võiksid küll ära teha ja midagi muuta, et enda eest paremini hoolitseda - väldi riskantseid spordialasid, pea piiri maiustuste ja pisikeste pahedega ning luba endale piisavalt ööund. Kipud ka muretsema pisut rohkem kui tarvis.

Veevalaja

Armastus. Südameasjades pead nüüd silmad lahti hoidma ja tähelepanelik olema. Elu viib sind kokku hingesugulasega seal, kus sa ei oskagi oodata. Lase end elul üllatada ja usu positiivsetesse muutustesse, sest need saabuvad üsna pea. Ole võimalikult eelarvamustevaba ja avatud, nii eemaldad blokeeringud, mis ei ole lasknud sinu ellu seda, mida tegelikult oled oodanud. Kui oled suhtes, siis on nüüd võimalus oma armuelu parandamiseks ja uuele tasandile viimiseks.

Küllus. Töö võib sinu ellu tuua mõningast segadust kas uute ja sinu jaoks tundmatute ülesannete näol või tunned, et pead millegi pärast eriliselt pingutama, et ülemuse heakskiitu pälvida. Kõige mõistlikum on see, et jääd ikkagi iseendaks ja säilitad rahu, nii lahenevad ka keerukaimad olukorrad. Ka raha osas kipud hetkel muretsema, kuna sissetulekud ei rahulda sind ning väljaminekuid kipub olema rohkem kui tavaliselt.