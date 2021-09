See tähendab, et võtad julguse kokku ja hakkad väljendama oma tegelikke mõtteid ja tundeid.

See tähendab, et jätad silmakirjaliku erapooletuse möla kui oled enda sees nagunii poole juba ära valinud.

See tähendab, et harjutad ületama hirme pahandada saamise ees.

See tähendab, et oled valmis lahti laskma suhetest, kes sind nagunii ei aktsepteeri.

See tähendab, et õpid usaldamist, kuidas sinuga jäävad need, kes jääma peavad ja sinu juurest lahkuvad need, kes minema on määratud.

See tähendab, et oled valmis looma oma ellu vaba ruumi, et ebasobiv saaks asenduda sobivaga.

See tähendab, et oled valmis liikuma mõistuse tasandilt hinge tasandi suhetele, milles loevad tunded.

See tähendab, et järgned oma sisemisele tundele ja loksutad oma hinge paika.

See tähendab, et oled täielikult nähtav ja aktiveeritud inimeste jaoks, kellega sul on kõige sarnasem hinge vibratsioon.

See tähendab, et oled avatud ühinema ja suhtlema oma hingesugulastega.

See tähendab, et sa ei ole siin maailmas üksi kui alustad aususest enda sees.

Autor: Ilona Karula