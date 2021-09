Miks on ohtlik olla piiritult hea inimene?

Liiga kena inimese ( ingl. k "people-pleaser") omadused saavad alguse keskkonnas, kus me üles kasvasime. Õppisime ennast maha salgama, kuna leplikkus ja tublidus olid omadused, mida peeti esmatähtsaks nii kodus kui koolis. Võib olla üks sinu vanematest oli samuti vaikne ja kena ning tegi kõike nii, nagu oodati. Või oli hea laps olemine sinu ainus viis ellu jääda, sest vanemad olid hoolimatud või vägivaldsed. Liiga kena olemine on vastureaktsioon emotsionaalselt kaugete, ebaturvaliste või puuduvate vanemate käitumisele. Tubli ja tagasihoidlik olemine tagab turvalisuse ettearvamatus ja vägivaldses keskkonnas. Janet Geringer Woititz, kes on uurinud ja kirjutanud mitu raamatut alkohoolikute täiskasvanud laste ACOA käitumisest väidab, et inimesed, kes on kasvanud alkoholi kuritarvitamise õhkkonnas, tunnevad suurt segadust, ega tea, mis on normaalne elu või suhtlemine. Selletõttu nõustuvad nad kergesti enamuse arvamusega ja jäljendavad teiste käitumist, lootuses vältida hinnanguid või eemale tõukamist.

Kena ja pai olemine tagab meile sageli teiste soosingu. Ometi võib selline suhtumine tekitada aja jooksul kibedust. Sa võid avastada, et teised ei arvesta sinuga samapalju, kui sina nendega. Kui sa oled liiga hea ja unustad oma vajadused, siis seda ei pane tähele keegi teine peale sinu. Sina ise tunned, et patareid on tühjad, sest sa ei julge ennast nähtavaks teha. Sa elad kameeleonina, kes kohaneb teiste inimeste vajaduste, mõtete ja eludega, kuid keegi ei tea, kes sa tegelikult oled.

Sharon Martin, psühhoterapeut ja kaassõltuvuse coach väidab raamatus "Navigating Codependency Maze", et hirm olla jõuline ja enesekindel, ei lase kenadel inimestel ennast ausalt väljendada. Liiga kenad inimesed tekitavad teistes kergesti tunde, et lõpuks ometi on keegi täpselt minu moodi, me saame kõigest rääkida ja sobime suurepäraselt. Nende lojaalsus, hoolivus ja kohusetundlikkus on tähelepanuväärsed. Nad on sageli imetlusobjektiks ja väga armastatud, sest nendega on kerge koos olla, nad ei tekita probleeme, nende peale saab loota. Teised võivad küll imestada, et kuidas hea ja kena suudab nartsissistist, sõltuvushaige partneriga elada või heitlikus töökollektiivis vastu pidada. Kena inimene ise ei märka, et ta on ennast ära unustanud. Alles siis, kui tervis hakkab üles ütlema või kui tal tekib võimalus rääkida, selgub, et ta on masenduses, lõksus, üleväsinud.

Armastus on kahesuunaline tänav ja suhtes ühepoolne heategude tegemine ei kasvata armastuse energiat. On oluline, et mõlemal on soov ja tahe olla üksteise suhtes hooliv ja toetav.

Piiritult kena inimene püüab teha kõiki inimesi võrdselt rõõmsaks ja ignoreerib enda või oma lähedaste piire. Ta ei oska oma vajadusi ja eesmärke panna tähtsuse järjekorda ja ennast prioritiseerida. Üldiselt kehtib reegel, et mida lähedasem inimene, seda olulisemad võiksid olla tema vajadused. On täiesti normaalne seada enda, oma suhte või pere vajadused esikohale ja tegeleda kolleegide või tuttavate vajadustega hiljem, siis kui sul on selleks ressursse.

Seda on kergem öelda kui teha, mistõttu otsi võimalusi, et harjutada alustuseks turvaliste inimestega Mina sõnumit, endale kindlaks jäämist ja selge sõnumi edastamist. Üldistused nagu: alati, iga kord, mitte kunagi, kogu aeg või hinnangute andmine, karjumine, teise analüüsimine ja sildistamine, on emotsionaalse vägivalla omadused. Nendega, kelle jaoks see on sage suhtlemise viis, ei tasu kohaneda.

Kui sul ei ole olnud oma vanemate peres kunagi konflikte, arusaamatusi, siis võib olla sa ei olegi kasvanud suureks. Võib olla on teie vahel ikka veel vanem-laps suhted, sest sa ei taha oma vanemat pahandada? Kui vaikimine, nõustumine ja sobitumine on muutunud harjumuseks, siis oleme nähtamatud, teised ei arvesta meiega, sest nad ei tea, et me tahame midagi muud. Muutume kangelasepildiga uksematiks, mis on täis pettumust ja sarkasmi.

Paljudel meist on olnud elus ebameeldivaid konflikte, mis on toonud kaasa suhete halvenemise või katkemise. Võib olla kogesid sa lapsepõlves, et sõnakuulmatus tõi endaga kaasa ränga karistuse. Selles mõttes on arusaadav, et sa ei taha konflikte ja üritad neist hoiduda.

Nii nagu igal suhtel või riigil on piirid, on ka sinul. Piiride eesmärk on sind kaitsta ja pakkuda sulle turvatunnet. Head piirid on paindlikud ja lähtuvad sinu muutuvatest ressurssidest. Mida selgemini sa enda mõtteid või vajadusi väljendad, seda nähtavamad on sinu piirid.

Sinu tunded, mõtted ja vajadused on olulised



Darlene Lancer kirjutab raamatus "Conquering Shame and Codependency", et Mina sõnumi kasutamine aitab kaassõltlastel oma vajadusi selgemini määratleda. Kuid enne seda on meil vaja need teadvustada ja tunda, et me väärime oma vajaduste rahuldamist. Kui meil on häbi oma vajaduste pärast, siis me ei pruugi endale isegi tunnistada, et tunneme puudust viisakusest, hoolimisest või koostööst."

Ära lase end heidutada oma tunnetest. Võta hoiak, et praegu olen ma kurb või pettunud, kuid see on mööduv nähtus. Kõik möödub ja vaheldub, nii kurbus kui rõõm. Me ei pea häbi tundma, kui parasjagu on kehv periood. Oluline on liikuda edasi hirmust hoolimata.

Liiga kena inimese (People Pleaser) käitumismuster on kaassõltuvuse üks olulisi tunnuseid ja ebatervete suhete osa. Kaassõltuvuse jooned ei pruugi väljenduda kõikides suhetes. On palju inimesi, kes tööl suudavad väga hästi hoida oma piire ja ennast selgelt väljendada, kuid isiklikes suhetes jäävad hätta. Kodus muutub inimene alafunktsioneerivaks ja ootab, et partner oskaks lugeda tema mõtteid, aimata vajadusi. Lisaks võib ta hakata süüdistama partnerit, et too on liiga kontrolliv ja liiga nõudlik. Aus ja hinnanguvaba eneseväljendus võimaldab aru saada, kes on päriselt meie inimesed ja kes jäävad meie juurde ka siis, kui me enda eest hoolitseme.

